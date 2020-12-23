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23.12.2020 07:05

Постоянный ток

Система электроснабжения большой Тюменской области выдержала проверку пандемией
Текст: Юлия Борисова (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 290(8344)
В условиях ограничений из-за пандемии энергетическая сфера Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, трех ключевых для экономики страны регионов, прошла тест на прочность. Одна из крупнейших энергокомпаний Уральского федерального округа "Россети Тюмень" в полном объеме и в срок выполнила производственные программы. В техническое обслуживание и ремонт оборудования энергетики вновь вложили свыше четырех миллиардов рублей, несмотря на падение спроса на электроэнергию.
В условиях Крайнего Севера и огромных расстояний бесперебойное электроснабжение особенно важно. Фото: Пресс-служба "Россети Тюмень" В условиях Крайнего Севера и огромных расстояний бесперебойное электроснабжение особенно важно. Фото: Пресс-служба "Россети Тюмень"
В условиях Крайнего Севера и огромных расстояний бесперебойное электроснабжение особенно важно. Фото: Пресс-служба "Россети Тюмень"

На ремонт и модернизацию энергообъектов только на юге Тюменской области "Россети Тюмень" в 2020 году направила 941 миллион рублей. Ввод новых мощностей и реконструкция существующих повысили надежность электроснабжения обширной территории, на которой работает сетевая компания. Об этом свидетельствует снижение показателей средней продолжительности и частоты прекращений передачи электроэнергии на 19 и 11 процентов соответственно по сравнению с 2019 годом. Более того, ключевые нефтегазовые месторождения Югры - Мамонтовское, Эргинское, Северо-Ореховское - получили дополнительные мощности, которые обеспечат перспективный рост нагрузки. Это позволит нефтяным компаниям значительно увеличить объемы добычи углеводородов, что, в свою очередь, даст толчок развитию экономики региона.

Надежность - ключевое слово, характеризующее работу "Россети Тюмень": в условиях Крайнего Севера и огромных расстояний бесперебойное электроснабжение критически важно. Ведь в зоне ответственности компании находятся сотни промышленных потребителей, в числе которых крупнейшие компании ТЭК, жилой сектор городов и поселков, социальные объекты. Так, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО энергетики отремонтировали 118 силовых трансформаторов и 191 трансформаторную подстанцию, 2405 километров воздушных линий электропередачи.

Гендиректор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко: Ограничения не повлияли на сроки и объем выполненных работ. Фото: Пресс-служба "Россети Тюмень"

- Подготовка электросетевого комплекса к зиме в этом году шла в новом формате: производственную программу пришлось планировать и корректировать с учетом региональных ограничений, направленных на локализацию распространения коронавирусной инфекции. Однако на сроках и объеме работ новые реалии не отразились, - отмечает генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

В условиях пандемии энергетикам пришлось работать еще более напряженно и ответственно, в постоянном диалоге с региональными властями. В максимально короткие сроки энергокомпания реагировала на новые вызовы, которые коснулись субъектов Тюменского региона. Так, реализованы мероприятия, гарантирующие надежность энергоснабжения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19. Ведь отключение аппаратов ИВЛ может иметь фатальные последствия для пациентов. Поэтому в шести больницах региона установили резервные источники энергии, причем "Россети Тюмень" подстраховали те медучреждения, которые запитаны от сетей других сетевых организаций и не имели такого резерва.

Безусловным приоритетом энергокомпании является и обеспечение безопасности и защиты здоровья персонала компании. Чтобы энергетики могли без сбоев выполнять свои обязанности, были приняты максимальные меры, позволившие исключить вспышки коронавируса в коллективах: все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты, часть персонала переведена на дистанционный режим работы, что, впрочем, не сказалось на оплате труда и социальных гарантиях.

Кстати

В 2020 году "Россети Тюмень" присоединили к электрическим сетям более 2,5 тысячи новых потребителей, из них более 250 заявок поступило от представителей малого и среднего бизнеса. В целом показатель присоединенной мощности с начала текущего года превысил 200 МВт.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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