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23.12.2020 17:47
Рубрика: Власть

Тундровиков не оставят без хлеба

На Ямале поддержат субсидиями пекарей
Текст: Анна Шиллер (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
На Ямале принят законопроект о господдержке производителей хлеба на факториях, включенных в реестр, сообщают в пресс-службе Заксобрания автономного округа.

Депутаты предложили внести изменения в региональный закон, по которому субсидии могли получать только работники отрасли в сельских населенных пунктах и муниципалитетах. По мнению председателя комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада, поправка решит проблему с поставками на межселенной территории - с обеспечением хлебом оленеводов и тундровиков. По новому закону в 2021 году на поддержку факторий округа (всего их 11) выделят около 15 миллионов рублей.

Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Господдержка малого бизнеса

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