На Ямале принят законопроект о господдержке производителей хлеба на факториях, включенных в реестр, сообщают в пресс-службе Заксобрания автономного округа.

Депутаты предложили внести изменения в региональный закон, по которому субсидии могли получать только работники отрасли в сельских населенных пунктах и муниципалитетах. По мнению председателя комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада, поправка решит проблему с поставками на межселенной территории - с обеспечением хлебом оленеводов и тундровиков. По новому закону в 2021 году на поддержку факторий округа (всего их 11) выделят около 15 миллионов рублей.