В Челябинске частный медцентр выплатил крупный штраф за введение в заблуждение потребителей. На сайте и страничках в соцсетях он активно рекламировал проведение пластических операций силами лучших специалистов. Однако, как выяснилось, даже не имел лицензии на этот вид медицинской деятельности.

В УФАС региона о странной рекламе медцентра просигнализировал Росздравнадзор. Его специалисты обнаружили, что учреждение предлагает проведение пластических операций по увеличению груди, блефаропластике, липосакции и ринопластике в условиях стационара. Вместе с тем лицензию на проведение оперативных вмешательств медцентр не получал и, следовательно, либо обманывает потребителей, либо оперирует незаконно.

В ответ на запрос в клинике сообщили, что операций не проводят, а в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи только консультируют пациентов. Причем консультации носят "исключительно ознакомительный характер".

Скорее всего, попав под прицел сразу двух надзорных ведомств, в учреждении выбрали наименьшее зло и признались, что слегка преувеличили свои возможности в рекламе.

- Между тем распространение недостоверной информации, в том числ о специалистах клиники с использованием термина "лучшие", преследуется по закону, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - За недобросовестную конкуренцию медицинский центр выплатил 100 тысяч рублей штрафа. Еще на 12 тысяч оштрафовано должностное лицо, допустившее распространение недостоверных сведений, которые удалены с сайта медучреждения еще до вынесения решения о штрафе.

Кстати

Антимонопольщики возбудили дело и в отношении известного челябинского автосалона, предложившего иномарки Mitsubishi с выгодой в 250 и 370 тысяч рублей. При этом получить скидку могли только участники программы Trade In, сдав старый автомобиль и взяв кредит в банках-партнерах автосалона. Однако информация об условиях в рекламе оказалась прописана мелким шрифтом, что, по мнению УФАС, приравнивается к ее отсутствию.