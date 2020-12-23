На Урале выявили поставки в спортшколу бутилированной воды из-под крана

В Туринске предприниматель показывал поддельное заключение о качестве воды спортивной школе, куда поставлял воду. Оказалось, что поставщик на дому разливал по бутылкам фильтрованную воду из под крана. Нарушение выявилось в ходе проверки прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несоответствующую нормам воду поставляли в учреждение на протяжении 2020 года.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов к продукции (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ). После рассмотрения постановления Ирбитский отдел Роспотребнадзора оштрафовал ИП на 20 тысяч рублей. Также прокуратура направила материалы в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям предпринимателя.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.