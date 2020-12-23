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23.12.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

На Урале выявили поставки в спортшколу бутилированной воды из-под крана

Текст: Юлия Мякишева

В Туринске предприниматель показывал поддельное заключение о качестве воды спортивной школе, куда поставлял воду. Оказалось, что поставщик на дому разливал по бутылкам фильтрованную воду из под крана. Нарушение выявилось в ходе проверки прокуратуры.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, несоответствующую нормам воду поставляли в учреждение на протяжении 2020 года.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов к продукции (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ). После рассмотрения постановления Ирбитский отдел Роспотребнадзора оштрафовал ИП на 20 тысяч рублей. Также прокуратура направила материалы в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям предпринимателя.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

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