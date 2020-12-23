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23.12.2020 18:17
Рубрика: Власть

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Защитить права неофициально оформленного работника помогли сохраненные им документы
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
Благодаря собственной предусмотрительности жительница Тюмени смогла восстановиться на работе после увольнения и доказать, что заключенный с ней договор возмездного оказания услуг на самом деле является трудовым. Кроме того, она отсудила компенсацию за время "вынужденного прогула", за моральный вред и издержки на представителя в суде.

Со строительно-монтажным трестом крупной компании гражданско-правовой договор на оказание услуг Юлия К. заключила в начале июня 2014 года. В течение пяти лет документ систематически продлевали. Все это время тюменка выполняла обязанности специалиста отдела материально-технического снабжения (ОМТС): регистрировала и заключала договоры, обрабатывала заявки на приобретение оборудования, вела реестр счетов, оформляла первичную документацию для бухгалтерии, выписывала доверенности, контролировала дебиторскую задолженность. В общем, была полностью включена в работу ОМТС и подчинялась правилам внутреннего распорядка. Наравне с принятыми в штат сотрудниками она имела пропуск с указанием должности и рабочее место в офисе, писала объяснительные за опоздания (по ней, как и по всем остальным, велся табель учета отработанного времени), ежемесячно получала зарплату на карту, открытую по платному проекту компании.

Только за 11 месяцев 2020-го гражданская коллегия Тюменского областного суда рассмотрела 356 дел по трудовым правоотношениям

Неизвестно, сколько продолжались бы эти трудовые отношения без официального оформления, да только в конце июля прошлого года специалиста вдруг не пустили на рабочее место. Это тем более странно, что по дополнительному соглашению срок действия гражданско-правового договора заканчивался только через два месяца. Выяснять, в чем дело, на проходной Юлия не стала, а, собрав письменные доказательства, обратилась в суд.

Фото: iStock
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Правда, в первой инстанции в удовлетворении требований пострадавшей отказали ввиду пропуска срока для обращения в суд. Тогда женщина вместе с юристом подала жалобу в Тюменский областной суд и добилась-таки решения в свою пользу. Апелляционная инстанция договор между тюменкой и строительной компанией признала по всем признакам трудовым, а не гражданско-правовым. Работодателя обязали восстановить уволенную на работе, внести все сведения в ее трудовую книжку и сделать отчисления в Пенсионный фонд и соцстрах с начала июня 2014 года. В пользу Юлии будет взыскан средний заработок за время "вынужденного прогула" (почти десять месяцев без работы) в размере 367,5 тысячи рублей и 5 тысяч компенсации морального вреда. Наниматель также выплатит госпошлину - более 6,5 тысячи рублей. Юлия еще просила начислить ей отпускные за отработанные годы, но в этой части суд иск не удовлетворил, так как по Трудовому кодексу РФ денежная компенсация за все неиспользованные отпуска выплачивается при увольнении, а в данном случае сотрудницу в должности восстановили.

Споры наемных работников с работодателями в нашей стране нередки. Только за 11 месяцев 2020-го гражданская коллегия Тюменского областного суда рассмотрела 356 дел по трудовым правоотношениям. Их могло бы быть в несколько раз больше, считает юрист Илья Коршунов, да вот только многие пострадавшие либо вообще не знают свои права, либо предпочитают не портить отношения с начальством. Но в такой ситуации, какую мы описали, терять работнице было нечего - нужно было идти до конца.

- Историй, когда недобросовестные работодатели, пытаясь сэкономить на выплатах в Пенсионный фонд и ФСС, заключают с работниками не трудовой, а гражданско-правовой договор на оказание услуг и выполнение конкретного объема работ, в моей практике хватает. Порой рабочие отношения строятся всего лишь на устной договоренности. Например, так часто бывает в строительной сфере. У каменщика не было договора и пропуска на объект - его пускали, потому что запомнили в лицо. А как дело дошло до расчета, извини: не видели, не знаем. И в официальных бумагах - никаких следов человека, - комментирует ситуацию Коршунов. - Конечно, трудно строить линию защиты, опираясь на переписку о работе в мессенджере, но она вполне может сойти за дополнительное доказательство.

Описанные выше отношения между работником и работодателем юрист считает трудовыми в чистом виде: пять лет сотрудница исправно получала заработную плату не за выполненный объем работы, а фактически за отработанное время. Успех в деле тюменка прежде всего обеспечила себе сама, сохранив все документы - от пропуска в офис до допсоглашения. Грамотно сработал и представитель в облсуде.

Эксперт полагает, что работодатель еще может обратиться в кассационный суд в Челябинске, но, скорее всего, решение останется в силе, только выплата пострадавшей отсрочится.

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