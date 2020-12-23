По оценке Российской ассоциации франчайзинга, с 2010-го по 2020 год в стране появилось около 70 тысяч точек франчайзинга, к 2030 году их должно быть не меньше 200 тысяч.

Одно из перспективных направлений для развития франшиз - социальное предпринимательство. К примеру, у Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры сейчас на сопровождении семь проектов: логопедические услуги, частный детский сад, школа нового поколения на принципах геймификации, уход за пожилыми и инвалидами и другие начинания.

- В 2019 году мы запустили программу обучения франчайзингу, чтобы лидеры проектов смогли их "упаковать", проводили встречи в муниципалитетах. Считается, что в социальном предпринимательстве не может быть высокой рентабельности, но это не так. Люди никогда не будут экономить на детях, родителях, здоровье. Несмотря на пандемию, большинство проектов продолжает работать и развиваться, - рассказала на межрегиональной конференции по франчайзингу руководитель Центра инноваций социальной сферы Людмила Панчетовская.

С Викторией Фроловой, владелицей франшизы BotanikaBar, поговорить подробно не получилось: на руках - младенец, требующий внимания. Но вот что написала предпринимательница из Нижневартовска про свой бизнес: "Мы живем на Крайнем Севере, где проблема нехватки витаминов стоит особенно остро. Свежие фрукты и овощи малодоступны. Производством продуктов питания из местных дикоросов мы занялись еще в 2015 году: дочка - аллергик, ребенку нужна была специальная еда. Ей отлично подошли орехи и ягоды нашего региона. Так появился проект здоровой еды как альтернатива йогуртам из супермаркета и бутербродам на бегу. Сейчас в продуктовой линейке - смузи, соки, пудинги, ореховое молоко, десерты без сахара и глютена. Ингредиенты - только натуральные".

Рецепты для BotanikaBar разрабатывают нутрициологи. У каждого клиента есть возможность проконсультироваться со специалистом в чате.

Франшизы из города-миллионника не всегда можно наложить на локальные особенности. Да и в средней полосе России менталитет один, на Севере - совсем другой

Виктории не только удалось приучить югорчан к экзотическим словам "смузи" и "чиа-пудинг", но и привлечь в 2017 году инвестиции (шесть миллионов рублей), чтобы увеличить оборот в три раза. Сейчас предприятие производит в месяц более 7000 наименований экопродуктов. Предназначены они не только для детей, но и для взрослых с непереносимостью лактозы, диабетиков, подойдут и тем, кто придерживается детокс-программ. В 2020-м, несмотря на пандемию, предпринимательница продала четыре франшизы: в Тюмень, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург, что говорит о популярности здорового образа жизни у россиян.

Другой успешно тиражируемый проект - служба социальной помощи "Душевные люди" - зародился в Нягани в 2016 году силами Марины Ахметгалиевой. В 2018-м идею поддержала бизнес-тренер "Школы социального предпринимательства" Людмила Терехова. "У нас не франшиза, а партнерство", - уточняет она в разговоре с корреспондентом "РГ". Основной вид деятельности - оказание социальных услуг в Ханты-Мансийске: пожилым, инвалидам, а также людям после операции, травм, инсультов или инфарктов. Сегодня в базе - более 50 сиделок, которые могут ухаживать за подопечными на дому, сопроводить в больницу или на прогулку, выполнить поручения по хозяйству, купить продукты и т.д.

- У государственных служб рабочее время - с 9.00 до 17.00, суббота-воскресенье - выходной. Но одинокие пожилые люди, тем более лежачие, нуждаются в уходе круглосуточно, - поясняет предпринимательница главную особенность своей компании. - 90 процентов наших заказчиков - родственники больных. Когда происходит психологическое выгорание, им нужна помощь профессионалов. Задача сиделки - обеспечить гигиену, приготовить, покормить, погулять. Ей не нужно бегать по разным адресам, в одной семье трудятся годами и освобождаются, только когда подопечный уходит в мир иной.

По мнению Тереховой, а опыт в бизнесе у нее более 25 лет, к покупке франшиз следует относиться аккуратно.

- Когда она пакуется в регионе и продвигается тут же, то перспективы еще есть. А вот если приходит в регион из города-миллионника, то надо понимать, что их технологии не всегда можно наложить на локальные особенности, - рассуждает она. - В средней полосе России менталитет один, на Севере - совсем другой. Нам проще 800 километров проехать, чтобы провести выходные где-нибудь, а обеспечить проходимость в несколько тысяч человек - нет. В Ханты-Мансийске, "городе белых воротничков", многое держится на личных взаимоотношениях.

Ошибка многих начинающих - ожидание, что все за них сделает франчайзер, достаточно оплатить паушальный взнос, и деньги потекут рекой. Людмила Терехова советует: до принятия решения о покупке франшизы хотя бы год продержаться в бизнесе самостоятельно.

В Фонде развития предпринимательства Югры считают, что и вторая сторона не всегда готова к новым бизнес-отношениям.

- Наш опыт говорит, что бизнес должен проработать не менее трех лет без кассовых разрывов. Если он на дотациях, то стоит ли вообще затевать франчайзинг? Скорее всего, это только ухудшит репутацию бренда. Кроме того, надо понимать, что на продажу и сопровождение франшиз нужна отдельная команда. Все бизнес-процессы должны быть прописаны и максимально автоматизированы, чтобы вручную не сводить информацию по разным регионам, - считает Людмила Панчетовская.