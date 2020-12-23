Спрос на гостиницы в Екатеринбурге на Новый год вырос в полтора раза

Новости

Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
Появилось видео с места падения вертолета под Воронежем 17:12
Путин не считает, что с приходом Байдена станет сложнее 17:10
Минск: "Новогодний экспресс" приглашает к путешествию по Детской железной дороге 17:09
Путин: Приватизацию нужно вести аккуратно 17:07
Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов 17:03
В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19 17:00
Путин попросил подумать над увеличением субсидий перелетов для ДФО 16:54
Информацию для детей будут проверять более тщательно 16:47
Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 17:49

Каникулы проведут на Урале

Спрос на гостиницы в Екатеринбурге на Новый год вырос в полтора раза
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8345)
По данным статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, в последние три недели объем бронирований гостиниц и баз отдыха в окрестностях Екатеринбурга вырос на 44 процента, а их количество - на 34 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банкиры считают это доказательством того, что уральцы ищут альтернативу зарубежным поездкам для встречи Нового года.
На отдых в уральской столице гости готовы потратить более 23 миллионов рублей

Традиционно пик бронирования приходится на вторую половину ноября - первую декаду декабря. В целом россияне заказали за этот период номера на сумму около 600 миллионов рублей, в том числе на отдых в уральской столице готовы потратить более 23 миллионов. Среди других популярных городов - Нижний Новгород (рост спроса на 73 процента). Выручка отелей в Казани, по прогнозам, останется на прежнем уровне, а вот Москва и Санкт-Петербург могут ее недосчитаться. Столичные гостиницы, по данным ВТБ, забронированы на 150 миллионов рублей, что на 45 процентов меньше, чем в 2019-м. В городе на Неве объем предварительных заказов составил 136 миллионов (минус 34 процента). Для сравнения: в Сочи путешественники готовы оставить свыше 120 миллионов (показатель скакнул вверх сразу на 53 процента), на места размещения в Горном Алтае спрос вырос в 3,5 раза, в частности, в Шерегеше - на треть.

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
В России уточнили требования к гостиницам и номерам

- Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян переориентировалось на внутренние направления. Популярны как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для поездки выходного дня. Ожидаем, что в этом году из-за режима ограничений серьезно сократит свою выручку гостиничный бизнес двух столиц. По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха, - комментирует цифры вице-президент банка, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин поддержал предложение "Единой России" удвоить врачам спецвыплаты за новогодние праздники
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа