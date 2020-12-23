Спрос на гостиницы в Екатеринбурге на Новый год вырос в полтора раза

По данным статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, в последние три недели объем бронирований гостиниц и баз отдыха в окрестностях Екатеринбурга вырос на 44 процента, а их количество - на 34 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банкиры считают это доказательством того, что уральцы ищут альтернативу зарубежным поездкам для встречи Нового года.

На отдых в уральской столице гости готовы потратить более 23 миллионов рублей

Традиционно пик бронирования приходится на вторую половину ноября - первую декаду декабря. В целом россияне заказали за этот период номера на сумму около 600 миллионов рублей, в том числе на отдых в уральской столице готовы потратить более 23 миллионов. Среди других популярных городов - Нижний Новгород (рост спроса на 73 процента). Выручка отелей в Казани, по прогнозам, останется на прежнем уровне, а вот Москва и Санкт-Петербург могут ее недосчитаться. Столичные гостиницы, по данным ВТБ, забронированы на 150 миллионов рублей, что на 45 процентов меньше, чем в 2019-м. В городе на Неве объем предварительных заказов составил 136 миллионов (минус 34 процента). Для сравнения: в Сочи путешественники готовы оставить свыше 120 миллионов (показатель скакнул вверх сразу на 53 процента), на места размещения в Горном Алтае спрос вырос в 3,5 раза, в частности, в Шерегеше - на треть.

- Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян переориентировалось на внутренние направления. Популярны как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для поездки выходного дня. Ожидаем, что в этом году из-за режима ограничений серьезно сократит свою выручку гостиничный бизнес двух столиц. По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха, - комментирует цифры вице-президент банка, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.