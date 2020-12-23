Мэрия Екатеринбурга проиграла апелляцию по так называемому делу о рытье могил. Поводом для спора с антимонопольной службой стало предупреждение, вынесенное Свердловским УФАС России, и требование обеспечить потребителю право выбора исполнителя услуги захоронения. Надзорный орган проанализировал муниципальный регламент по предоставлению участка для захоронения, принятый в 2018 году, и нашел нарушение п. 9 ч. 1 ст. 15 ФЗ о защите конкуренции. При оказании услуги производится осмотр могилы, но в регламенте нет ни слова о том, что рытье могилы - обязательная ее часть.

Все это создает почву для злоупотреблений. Так, автору этих строк недавно пришлось подкапывать урну с прахом в могилу родственника: официально МУП, оказывающий услуги погребения, взял за процедуру 1100 рублей, но на кладбище стрясли еще тысячу- якобы за срочность. Если же у вас захоронение первичное, то бесплатное место наверняка предложат в глубине кладбища. Чем ближе к центральной аллее, тем выше ценник. Если 13 лет назад с нас запросили 9 тысяч рублей за "землеройные работы", то сейчас "прайс" начинается с 15 и доходит порой до 45 тысяч. Без всяких договоров и квитанций, поскольку деньги берут не сотрудники кладбища, а некие фирмы, оказывающие услуги.

Если захоронение первичное, бесплатное место предложат в глубине кладбища

В распоряжении УФАС оказались видео из Интернета и телепрограмма. Они стали доказательством того, что убитым горем родственникам усопших навязывают платные услуги. Причем деньги поступают не в бюджет, а частникам. УФАС потребовало от чиновников откорректировать стандарт: либо прописать в документе рытье могилы как обязательную часть муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для захоронения, либо исключить зависимость одного от другого.

Администрация Екатеринбурга попыталась оспорить вынесенное предупреждение в Арбитражном суде Свердловской области, но тот счел решение УФАС обоснованным. Подтвердил это и 17-й арбитражный апелляционный суд, особо подчеркнув, что без "землеройного" этапа услугу получить нельзя, а бесплатное выделение земли сопровождается платой за рытье могилы в конкретном месте.