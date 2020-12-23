Жители Кургана пригрозили подать в суд, если городские власти не уберут забор с задней стороны школы, закрывающий им проход и проезд к домам. Как оказалось, страдают не только они. На школьной территории стоит медицинский центр, где проводят исследования на COVID-19. Чтобы сдать тест, людям приходится перелезать через решетки. Курганцы обратились в "РГ".

История с забором началась еще в 2015 году. Во время прокурорской проверки технического состояния школы № 38 выяснилось, что в учебном заведении опасно находиться: на стенах трещины, крыша протекает, штукатурка осыпается. Прокурор подал иск в суд, в котором, кроме капремонта, потребовал от школы и мэрии как учредителя огородить здание. При этом надзорное ведомство указало, по каким точкам должен пройти забор согласно кадастровому плану земельного участка. Суд с прокурором согласился. Но выполнить решение оказалось непросто. Если с ремонтом здания все было понятно, то с забором - не очень, поскольку вся территория за школой плотно застроена.

Образовательная организация расположена в центре Кургана на улице Гоголя. В пяти минутах ходьбы - главная площадь, областное правительство и администрация города. За школой - улица Пушкина с несколькими краснокирпичными многоэтажками. Одна стоит буквально в нескольких шагах от учебного заведения. Здесь же, чуть подальше, - гостиница. Напротив школы - здание, где размещается Центр молекулярно-генетических экспертиз, в котором проводят в том числе тесты на COVID-19 у людей, не имеющих признаков инфекции и прямых контактов с больными.

Все дома и медцентр обнесены металлическим забором. До прошлого года школа не была огорожена. Между ней, домами и медцентром был свободный проход и проезд. Наконец руководство образовательного учреждения решило исполнить постановление суда, и теперь на территории сплошные заборы. На площадь со стороны школы проехать нельзя, как и к медицинскому центру: он оказался внутри решеток. Добраться до клиники можно только через школьный участок.

Спорную территорию, по мнению курганцев, следует передать городу и использовать для проезда к жилым домам, как раньше

По словам жильцов, забор перекрыл путь скорой помощи, пожарным и МЧС. Осталась одна дорожка для проезда к гостинице, но и она ведет к забору. В переписке с жителями домов №№ 183 и 187 на улице Пушкина чиновники поясняют: ограждение школы установлено для безопасности учащихся.

- Раньше школьные ворота днем закрывали, так людям приходилось перелезать через решетку, чтобы сдать анализы в медцентре, - рассказывает Александр Стражков из 187-го дома. - Когда подъезжала скорая, сотрудники открывали ворота. Потом, видно, надоело бегать, и теперь проход весь день открыт. Какая же это безопасность?

По словам Александра Стражкова, когда устанавливали школьный забор, его расположение никто с жильцами не согласовал. Закономерно возник вопрос: на своем ли он месте вообще стоит? Жители заказали геодезическую съемку и определили границы всех объектов на участке. Оказалось, на схеме, составленной кадастровым инженером, школьные решетки проходят вовсе не по тем точкам, что указывали прокурор и суд. Однако, если в точности выполнить решение суда, нужно огородить забором и соседнюю пятиэтажку, поскольку она стоит на территории учебного заведения.

Жители домов предполагают, что неразбериха, вероятно, возникла из-за того, что дом построили в начале 2000-х, а межевание провели в 2015-м. Тогда же постановлением главы города старое свидетельство на право бессрочного пользования участком, действующее с 1996 года, отменили и выдали новое. По новой границе и возвели забор. Правда, он охватывает лишь половину здания школы, вторая половина не огорожена.

"Мы не против обеспечения безопасности учащихся и персонала школы, - пишут жильцы мэру. - Однако следует думать и о том, чтобы не допустить ограничения прав других граждан".

Спорную территорию, по мнению курганцев, следует передать городу и использовать для беспрепятственного проезда к жилым домам, как раньше. Если нельзя демонтировать ограждение, инициативная группа предлагает передвинуть его так, чтобы всем было удобно. Тем более никакого учебного процесса на огороженном школьном участке они не наблюдают. Зато много раз видели, как его используют под стоянку автомобилей.

Тем временем городские чиновники советуют жителям заблокированных домов выбираться с Пушкина на магистральные улицы через гостиницу (напомним, дорога к ней заканчивается железными воротами) или пробираться по чужим дворам и закоулкам. Жильцы соседнего с "пушкинскими" дома, узнав, что через их двор собираются пустить поток машин, срочно провели собрание и решили тоже огородиться. А пока идут разбирательства, школа № 38 прекратила свое существование: ее присоединили к гимназии № 31. Забор остался.

Кстати

На запрос в администрацию Кургана "РГ" ответили: ограждение учебного заведения сделано в полном соответствии с согласованной департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений проектно-сметной документацией и проведено в границах участка, предоставленного для эксплуатации и обслуживания учреждения. Согласования с собственниками смежных земельных участков при этом не требуется.

- В связи с проведением ремонтно-строительных работ на территории МБОУ "Гимназия № 31" (в здании на улице Гоголя, 107а) для проезда спецтранспорта ворота открывались на день, в ночное время закрывались, - сообщила начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Елена Бессонова. - Воспользовавшись ситуацией, жильцы соседнего дома парковали на школьной территории автомобили. В настоящее время организован строгий пропускной режим въезда-выезда автотранспорта с территории гимназии.

Между тем

Руководитель Центра молекулярно-генетических экспертиз депутат Курганской городской Думы Андрей Кацай сообщил "РГ", что здание, где располагается лаборатория, раньше принадлежало школе. При его продаже не предусмотрели самостоятельные проезды. Аналогичный просчет был допущен при межевании участков под строительство домов. Таким образом в школьную территорию попали проезды к ДЮСШ №1, домам №№ 120, 183 и 187 на улице Пушкина, гостинице "Славянка" и лаборатории. Исполнив предписание суда об обеспечении безопасности учащихся, школа не огородила основной проезд между ДЮСШ № 1, Пушкина, 120 и своим зданием, несмотря на то что эта территория также приписана к ней. Если учебное заведение это сделает, а по закону так и должно быть, проезд к вышеперечисленным объектам будет закрыт полностью.

- Для урегулирования ситуации я встретился с директором гимназии № 31 Натальей Древницкой, - говорит Андрей Кацай. - Мы договорились, что я попытаюсь согласовать в профильных департаментах возможность внести изменения в межевой план участка, выделив общие проезды, не нарушая интересов школы, жителей и организаций. Если вопрос удастся решить, забор можно передвинуть за счет медцентра.

Если взглянуть на кадастровый план, окажется, что жители домов, имеющие общую территорию на улице Пушкина, самовольно огородили и используют значительную часть школьного участка, переместив на несколько метров забор от торца дома № 183 в сторону школы. Чтобы разрешить конфликт, им следует установить ограждение согласно существующим границам земельных участков, считает Андрей Кацай.