До 12 января более 200 предметов, изготовленных в Советском Союзе и за рубежом, будут ждать гостей в центре научно-технической информации (ЦНТИ) на улице Профсоюзной. Большая часть - из коллекции руководителя клуба "Дусины сказки" Оксаны Климеровой, что-то предоставил один из застройщиков, пожертвовали памятные вещи и жители областной столицы.
Оксана Климерова - знатный собиратель старины, но именно советского образца.
- Друзья и знакомые давно просили показать то детские игрушки, то женские платья, но я пошла дальше и организовала выставку, объединившую все накопленные за долгие годы раритеты. Сакраментальная для XX века фраза "по многочисленным просьбам трудящихся" как нельзя лучше подошла для афиши, - рассказывает коллекционер.
Зал ЦНТИ затейница разделила на комнаты квартиры тюменского интеллигента. Во всех помещениях можно фотографироваться, вспоминая, как это было у нас.
И у нас в прихожей на вешалке проветривались мамино пальто и шаль, елочкой хохлилась зеленая шубка младшего брата, очень шла вязанная из кроличьего пуха шапка-лялька. А вот о модерновом телефоне, украсившем экспозицию, даже не мечтали. Этот - с пузатым корпусом и изящной трубкой - прибыл в Тюмень из Польши в конце 70-х годов. Явно прежним хозяевам он достался по блату. Трюмо с россыпью "драгоценностей": карандашик для бровей и глаз, тушь-плевательница, тональный крем "Балет", пудра, духи и даже накладные ресницы. Тут же, на самом краешке, расположились мужские сокровища - шкатулка с гайками, галстук, очечник и электробритва "Беркут".
Главные партии в гостиной достались тюменскому дивану "Ладога" с необычной для того времени изумрудной обивкой и германскому серванту, заполненному хрусталем и фарфором. Телевизор "Горизонт" еще работает, как и часы завода "Янтарь", и радиола "Вега-323". Удивительно? Сейчас техника служит максимум три года, а тут - полвека!
Профессор Борис Вениаминович Моисеев и его семья сумели сберечь бесценные коллекции книг, журналов, календарей, а главное - елочных игрушек, тех самых, из ваты, бумаги, яичной скорлупы. Оксана Климерова говорит, что на аукционах за каждую можно смело просить от 10 тысяч рублей, но дети и внуки предпочли передать их организаторам выставки.
К 8 Марта в центре представят новую экспозицию про "чисто женские вещи".
Казалось, кого способна удивить металлическая пельменница?! Но нынешняя молодежь уверена, что эта штука - подставка под горячее.