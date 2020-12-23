В феврале будущего года в Тюмени в районе ДОКа (где когда-то работал известный деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь") обещают открыть музей советского быта. Чтобы проверить, какой отклик найдет идея, организаторы запустили тестовую выставку "По многочисленным просьбам трудящихся".

До 12 января более 200 предметов, изготовленных в Советском Союзе и за рубежом, будут ждать гостей в центре научно-технической информации (ЦНТИ) на улице Профсоюзной. Большая часть - из коллекции руководителя клуба "Дусины сказки" Оксаны Климеровой, что-то предоставил один из застройщиков, пожертвовали памятные вещи и жители областной столицы.

Оксана Климерова - знатный собиратель старины, но именно советского образца.

- Друзья и знакомые давно просили показать то детские игрушки, то женские платья, но я пошла дальше и организовала выставку, объединившую все накопленные за долгие годы раритеты. Сакраментальная для XX века фраза "по многочисленным просьбам трудящихся" как нельзя лучше подошла для афиши, - рассказывает коллекционер.

Зал ЦНТИ затейница разделила на комнаты квартиры тюменского интеллигента. Во всех помещениях можно фотографироваться, вспоминая, как это было у нас.

Телевизор "Горизонт" еще работает, как и часы завода "Янтарь", и радиола "Вега-323"

И у нас в прихожей на вешалке проветривались мамино пальто и шаль, елочкой хохлилась зеленая шубка младшего брата, очень шла вязанная из кроличьего пуха шапка-лялька. А вот о модерновом телефоне, украсившем экспозицию, даже не мечтали. Этот - с пузатым корпусом и изящной трубкой - прибыл в Тюмень из Польши в конце 70-х годов. Явно прежним хозяевам он достался по блату. Трюмо с россыпью "драгоценностей": карандашик для бровей и глаз, тушь-плевательница, тональный крем "Балет", пудра, духи и даже накладные ресницы. Тут же, на самом краешке, расположились мужские сокровища - шкатулка с гайками, галстук, очечник и электробритва "Беркут".

Главные партии в гостиной достались тюменскому дивану "Ладога" с необычной для того времени изумрудной обивкой и германскому серванту, заполненному хрусталем и фарфором. Телевизор "Горизонт" еще работает, как и часы завода "Янтарь", и радиола "Вега-323". Удивительно? Сейчас техника служит максимум три года, а тут - полвека!

Профессор Борис Вениаминович Моисеев и его семья сумели сберечь бесценные коллекции книг, журналов, календарей, а главное - елочных игрушек, тех самых, из ваты, бумаги, яичной скорлупы. Оксана Климерова говорит, что на аукционах за каждую можно смело просить от 10 тысяч рублей, но дети и внуки предпочли передать их организаторам выставки.

К 8 Марта в центре представят новую экспозицию про "чисто женские вещи".

P. S.

Казалось, кого способна удивить металлическая пельменница?! Но нынешняя молодежь уверена, что эта штука - подставка под горячее.