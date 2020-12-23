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23.12.2020 08:34
Рубрика: Происшествия

В тюменском селе при пожаре погибли оставшиеся без присмотра дети

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области расследуются обстоятельства пожара, в результате которого погибли трое маленьких детей.

Несчастье, по информации регионального Следственного комитета, случилось вечером 22 декабря в частном доме в деревне Петелино: после того, как горящее строение потушили, были обнаружена тела малышей двух, четырех и пяти лет.

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"По предварительным данным, мать оставила детей одних дома и ушла в магазин. В это время, предположительно из-за печи, начался пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли", - передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается. В частности, прокуратура проверяет, как работали с семьей органы системы профилактики.

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