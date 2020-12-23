Реалии уходящего года таковы, что многие жители Екатеринбурга опасаются ехать в главный ледовый городок. Конечно, там и красиво, и масштабно, но… в общем, большими группами лучше не собираться. "Тогда елка придет к вам", - решили активисты движения "Волонтеры культуры", придумавшие Всероссийскую акцию "ЕлкиАрт".

Во многих удаленных от центра города дворах установят елки, причем все желающие смогут принять участие в предпраздничной суете: помочь нарядить символ Нового года, повесить на нее самодельные игрушки, залить горку или придумать что-нибудь этакое, чего ни в одном другом дворе нет. А музыкальные и танцевальные коллективы организуют для местных жителей бесплатные квесты, конкурсы, маскарады, праздничные марафоны и ярмарки.

Одна такая "арт-елка" в минувшие выходные появилась в Новоуральске, во дворе рядом с реабилитационным центром "Радуга", где находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Ребята с удовольствием раскрасили снеговиков, которых заранее слепили волонтеры. Еще две лесные красавицы поставили во дворах в отдаленных микрорайонах Екатеринбурга. К 31 декабря их будет больше десяти.