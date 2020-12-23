Репортеры "СОЮЗа" в Москве помогли нарядить кремлевскую елку, а в Минске прогулялись по новогодним улицам

Презентация главной российской елки состоялась 22 декабря на Соборной площади Кремля. Традиционных народных гуляний вокруг нее на этот раз, к сожалению, не будет - не позволяет сложная эпидемиологическая обстановка. Но полюбоваться на лесную красавицу, а заодно сделать селфи на фоне ее пушистых лап все-таки будет можно. Для этого достаточно приобрести билеты на экскурсии по Кремлю.

Соборная площадь, на которой традиционно устанавливается главная елка России, является историческим и культурным центром Московского Кремля. Она находится в окружении трех соборов - Успенского, Архангельского и Благовещенского, колокольни Ивана Великого, Грановитой и Патриаршей палат...

Кстати говоря, это самое высокое место на Кремлевском холме. Пройти сюда можно через Кутафью башню, ближе всего к которой находятся станции московского метро "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина".

Предполагается, что лесная красавица будет радовать глаз до 19 января будущего года. А кремлевская елка действительно красива! Высота целых 25 метров, при этом размах нижних лап достигает 10 метров, диаметр ствола - более полуметра. Возраст у ели солидный - 96 лет. К слову, одним из важных факторов при выборе главной российской елки является ее визуальная привлекательность - крона должна быть правильной пирамидальной формы, хвоя ровного цвета и ствол тоже - ровный и красивый, без дефектов коры и наростов. Именно такое дерево нашли и доставили в Москву из подмосковного Наро-Фоминска еще 11 декабря. Эта пушистая красавица обошла в состязании 50 претенденток на звание главного новогоднего дерева России.

Главная елка России простоит на Соборной площади до 19 января 2021 года

Что же касается елочного убранства, то в этом году предпочтение было отдано золотисто-перламутровым тонам. По мнению экспертов, последние передают свечение натуральных кристаллов льда, а белый с золотым напоминают морозное солнце и бескрайние снега России. Пресс-секретарь Управляющего делами Президента РФ Елена Крылова (установка ели - под патронатом этого ведомства) продемонстрировала нам стилизованный ледяной кристалл - одну из игрушек на елке, пояснив, что идею оформления новогоднего дерева навеяла сказка "Морозко" и что цветовая гамма игрушек гармонирует с цветом куполов храмов на Соборной площади.

Игрушек на елке действительно много, хотя при таких размерах самого дерева так не скажешь... Так вот, за праздничную иллюминацию "отвечают" 2400 метров светодиодных гирлянд, 38 светодиодных шаров и 32 прожектора. Что же касается украшений, то это более 300 метров бус и свыше 1100 различных подвесок, 360 из которых были изготовлены вручную по индивидуальным эскизам специально для кремлевской ели.

Признаться, поначалу лично мне показалось, что часть украшений очень напоминает главный "символ" уходящего 2020 года - шарик коронавируса. Но Елена Крылова мои фантазии развеяла:

- Нет, так мы ее украшать не стали! А светодиодные шары, мне кажется, больше похожи на снежки, которыми играют дети и из которых лепят снеговиков.

Традиция наряжать елки пошла от Петра Великого. Император позаимствовал ее у немцев, издав по этому поводу 20 декабря 1699 года специальный указ. Впрочем, о традиции довольно быстро забыли, и елки "вернулись" в Россию в качестве новогоднего дерева только в XIX веке. Затем елка периодически снова попадала в опалу, сначала во время Первой мировой войны, затем в 20-е годы прошлого века - как символ буржуазной пропаганды. Что касается недавнего прошлого, то традицию ставить главную елку страны на Соборной площади возобновил первый президент России Борис Ельцин в 1996 году. Так продолжалось вплоть до 2001 года, когда сильные морозы не позволили установить живое дерево - ветви ели ломались. А с 2005 года главная елка страны - снова живое дерево.

Стоит сказать, что доставка елки в Кремль - самое настоящее праздничное событие. Во-первых, на всем пути автопоезд с лесной красавицей сопровождается ГИБДД, а во-вторых, за рулем сидит самый настоящий Дед Мороз. Ради елки специально открывают Спасские ворота.

...После 19 января с елки снимут все игрушки, а ее саму утилизируют. Вот только беспокоиться по этому поводу не стоит - в прошлом году, например, из древесины ее предшественницы изготовили сувениры.

- Что мы будем делать в этот раз - уже придумали, но пока не скажем, - отшутилась в ответ на мой вопрос Елена Крылова.

К слову

Игрушки на кремлевской елке прошли серьезный цикл испытаний, рассказала "СОЮЗу" Мария Коверга, дизайнер, принимавший участие в оформлении главной елки России. "Игрушки должны быть устойчивыми к ударам - мы те самые ледяные граненые кристаллы размещали в морозильной камере и потом били по ним молотком, чтобы посмотреть, какой пластик лучше подходит для этих условий, какую пленку использовать", - поделилась Мария секретами.

Непременным атрибутом праздничного убранства елей и в Москве, и в Минске являются новогодние шары. Фото: Алексей Столяров

А как в Беларуси

Основными в Минске считаются четыре новогодние елки: на Октябрьской площади, на площади Государственного флага, у Дворца спорта и на площади Независимости. А главная одна - та, что перед Дворцом Республики. Именно здесь последние годы проходят наиболее массовые гуляния. На елках уже вовсю сверкает праздничная иллюминация. Много лет за их внешний вид отвечают специалисты "Минскрекламы". С начальником отдела дизайна предприятия Татьяной Бугорковой, под началом которой и рождается вся эта красота, мы встречаемся на Октябрьской площади и начинаем наш новогодний обход.

- В конце 1990-х, после открытия Дворца Республики, и вплоть до начала нового тысячелетия на площади устанавливали живые ели, - вспоминает дизайнер. - Высота некоторых достигала 25 метров - таких красавиц привозили из Брестской области.

Но была проблема: при транспортировке веточки ломались, и до Минска дерево доезжало уже не в столь нарядном виде. Поэтому чуть позже спроектировали специальный каркас для установки на нем маленьких елей. И уже в 2001 году город принял решение полностью отказаться от живых елок:

- Вот представьте: на 30-метровой каркас требовалось около 170 елей. Экологично? Нет. Целесообразно? Тоже не очень. Поэтому от живых елок отказались в пользу искусственных.

На этот раз главную минскую 35-метровую елку нарядили в красно-зеленые "одежды". На дереве - 128 гирлянд, а световое шоу создают более 20 тысяч пикселей. Новинка этого года - более 200 оригинальных фантазийных игрушек, изготовленных по проектам победителей конкурса "Новогодняя красавица" среди ведущих отечественных производственных предприятий и организаций.

Следующая наша остановка - у елки на площади Независимости. Ей тоже в этом сезоне "отсыпали" новых игрушек. И ярких бус - для создания игривого праздничного настроения. Под стать украшениям и нынешняя цветовая гамма, в этом сезоне акцент - на королевском бордово-золотом. О специальной фотозоне организаторы тоже позаботились:

- Она сделана в виде световых праздничных подарков, крупноформатных и нарядных. Поддерживает и дополняет эту новогоднюю картинку огромное праздничное панно на БГПУ - его видно издалека.

У Дворца спорта гостей встречает 18-метровая елка в серебристо-синих тонах с оригинальной подсветкой. К слову, светящаяся спиральная елочная композиция, которая в прошлом году украшала площадку, в этом году поменяла локацию и сейчас радует горожан перед "Чижовка-Ареной".

Четвертая топовая елка (на площади Государственного флага) по традиции усыпана зелено-красно-белыми игрушками. В этом году, к слову, их особенно много. Также здесь развесили светодиодные гирлянды, которые позволяют проецировать на елку различные узоры.

- Кроме того, все основные столичные елки щедро украшены уже полюбившимися минчанам плоскостными игрушками: разноцветными шарами, звездочками, свечами, снежинками и фантазийными фигурами, которые дополняют оригинальный дизайн и поддерживают атмосферу праздника и новогоднего волшебства, - подытоживает Татьяна Бугоркова.

А теперь немного о создателе всей этой красоты. Татьяна - россиянка. Родилась и провела все детство и юность в знаменитом Звездном городке, где работал ее отец Федор Симончук.

- Папа был известным в военных кругах ученым, занимался разработкой двигателей космических кораблей и систем безопасности сверхзвуковых самолетов. Несмотря на всю суровость жизни в гарнизоне, детство у меня было очень счастливым.

Сейчас в Звездном городке у нее остались мама и друзья. Поэтому по маршруту Минск - Москва - Минск Татьяна по-прежнему ездит регулярно. Вот только в этом году из-за коронавируса сложнее было.

- Уже 34 года живу в Минске, люблю этот город, но и моя любовь к Москве, к Звездному ничуть не притупилась. Всегда с трепетом вспоминаю, как меня встречал на перроне Белорусского вокзала папа… Моя мама, кстати, до сих пор украшает домашнюю елку бумажным серпантином и тем самым советским дождиком.