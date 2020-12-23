Чудо Рождества Христова понятно даже детям. Звезда, возвестившая рождение Иисуса, волхвы, принесшие дары и Младенец в яслях. Фото: REUTERS

28 ноября 2020 г. - 6 января 2021 г., среда. Рождественский пост, установлен для подготовки к встрече Рождества Христова.

31 декабря 2020 г., четверг - 6 января 2021 г., среда. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий пост.

Январь

6 января, среда. Рождественский сочельник. Строгий пост.

7 января, четверг. Рождество Христово, праздник Боговоплощения, рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии.

7 января, четверг - 17 января, воскресенье. Святки (святые дни). Отменяется пост, запрещено бракосочетание. Святки посвящены радости Рождения Христа. Церковь выступает против гаданий и прочих "бесчинств суеверия".

14 января, четверг. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого (IV в.), составителя Божественной Литургии. Новый год по старому стилю.

15 января, пятница. Церковь чтит память* преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.). **

18 января, понедельник. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.

19 января, вторник. Крещение Господне, или Богоявление. В честь Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей. На Крещение освящается все водное естество, в храмах освящают воду.

25 января, понедельник. Раннехристианской мученицы Татьяны (начало III в.). Татьянин день.

27 января, среда. Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (336 г.).

Февраль

Фото: wikipedia.ru

6 февраля, суббота. Блаженной Ксении Петербургской (XIX в.), юродивой Христа ради.

7 февраля, воскресенье. Собор новомучеников и исповедников Российских, поминают погибших за веру.

15 февраля, понедельник. Сретенье Господне. Праздник в честь встречи ("сретения") Младенца Иисуса старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших в Афганистане.

25 февраля, четверг. Иверской иконы Божьей Матери.

Март

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

6 марта, суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

7 марта, воскресенье. Неделя мясопустная, о Страшном суде. На церковнославянском "неделя" - это воскресный день, а семидневный цикл называют "седмица". Неделя мясопустная - это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

8 марта, понедельник - 14 марта, воскресенье. Масленица, или Сырная седмица. Запрещено мясо, но можно яйца, молоко, масло и сыр (отсюда название), так готовятся к Великому посту.

14 марта, воскресенье. Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения у тех, перед кем виноваты.

15 марта, понедельник - 1 мая, суббота. Великий пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

15 марта, понедельник. Чистый понедельник. Первый, самый строгий день Великого поста.

27 марта, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

Апрель

Фото: РИА Новости www.ria.ru

3 апреля, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

4 апреля, воскресенье. Крестопоклонная неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.

7 апреля, среда. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.

10 апреля, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.

24 апреля, суббота. Лазарева суббота. Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.

25 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В честь въезда Иисуса в Иерусалим незадолго до Его Распятия. В храм приносят ветки вербы, которую освящают накануне и потом хранят в доме весь год, как символ благословения жилища.

26 апреля, понедельник - 1 мая, суббота. Страстная неделя. "Страсть" на церковнославянском - это "страдание". Вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть, погребение.

29 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

30 апреля, пятница. Страстная пятница. Вспоминают осуждение на смерть Христа, Его крестные страдания и смерть. День самого строгого поста в году.

Май

Фото: РИА Новости www.ria.ru

1 мая, суббота. Великая суббота, день скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал "во гробе". В храмах поют "Да молчит всякая плоть".

2 мая, воскресенье. Праздник Воскресения Христова, Пасха, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный, Иисус добровольно, из любви к нам, отдает Себя на крестную смерть и Своим страданием искупает человечество от власти смерти.

2 мая, воскресенье - 8 мая, суббота. Светлая неделя. Пост отменяется.

6 мая, четверг. Великомученика Георгия Победоносца (303 г.), Юрьев день.

9 мая, воскресенье. Антипасха (т.е. "вместо Пасхи"), или Фомино воскресенье. С Фомина воскресенья в Церкви начинают венчания (их не совершали с Великого поста).

Пасха, Светлый праздник Воскресения Христова, длится сорок дней. И все это время христиане приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!", и подтверждают: "Воистину Воскресе!". Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

11 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую седмицу не положено поминать усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для этого установлен специальный день - Радоница.

18 мая, вторник. Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

22 мая, суббота. День святителя Николая Чудотворца (ок. 335 г.). Никола летний.

24 мая, понедельник. Равноапостольных Мефодия (885 г.) и Кирилла (869 г.), первоучителей и просветителей славянских.

Июнь

Фото: wikipedia.ru

1 июня, вторник. Благоверного князя Димитрия Донского (1389 г.) и преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.).

3 июня, четверг. Владимирской иконы Божьей Матери.

10 июня, четверг. Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих учеников, привел их на Елеонскую гору и вознесся на Небо.

11 июня, пятница. Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, хирурга (1961 г.).

19 июня, суббота. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы, особо поминают неполучивших христианского погребения.

20 июня, воскресенье. День Святой Троицы, Пятидесятница. Посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда название "пятидесятница"). День рождения Христианской Церкви. К празднику украшают зеленью дома, в храм приходят с цветами - знак вечной жизни.

21 июня, понедельник. День Святого Духа, или Духов день. Продолжение праздника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога - Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяют посты.

28 июня, понедельник - 11 июля, воскресенье. Петров пост, в честь учеников Христа Петра и Павла. Начинается со второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник святых апостолов Петра и Павла.

Июль

Фото: РИА Новости www.ria.ru

7 июля, среда. Рождество Иоанна Предтечи. Пророк был предвестием Христа (отсюда имя - Предтеча), тем, кто узнал Христа и крестил Его (отсюда имя - Креститель).

12 июля, понедельник. Апостолов Петра и Павла.

17 июля, суббота. Преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV в). Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения (1918 г.).

18 июля, воскресенье. Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422 г.). Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).

21 июля, среда. Казанской иконы Божьей Матери.

24 июля, суббота. Равноапостольной Ольги, великой княгини, в крещении Елены (969 г.).

28 июля, среда. Равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015 г.).

Август

Фото: РИА Новости www.ria.ru

1 августа, воскресенье. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца (1833 г.).

2 августа, понедельник. Пророка Илии (IX в. до Р.Х.), Ильин день. Воздушно-десантные войска России считают пророка Илию своим покровителем.

10 августа, вторник. Смоленской иконы Божьей Матери.

14 августа, суббота. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в народе - первый Спас, первый из праздников августа, посвященных Спасителю, освящают мед.

14 августа, суббота, - 27 августа, пятница. Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Строгий пост, запрещена даже рыба.

19 августа, четверг. Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Божественную суть. В народе - Яблочный Спас, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.

28 августа, суббота. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божьей Матери - это Ее переход из земной жизни в мир небесный.

29 августа, воскресенье. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 г.), в народе - третий Спас, Ореховый.

31 августа, вторник. Иконы Божьей Матери "Всецарица".

Сентябрь

Фото: wikipedia.ru

1 сентября, среда. Донской иконы Божьей Матери.

11 сентября, суббота. Усекновение главы Иоанна Предтечи. В честь пророка Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать сильных мира сего. Строгий пост как выражение скорби.

14 сентября, вторник. Церковное новолетие. Новый год по церковному календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю 14 сентября.

21 сентября, вторник. Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, понедельник. Воздвижение Креста Господня. Вспоминают, как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три креста и узнала тот, на котором был распят Христос.

30 сентября, четверг. Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи (ок. 137 г.).

Октябрь

Фото: wikipedia.ru

14 октября, четверг. Покров Пресвятой Богородицы.

23 октября, суббота. Преподобного Амвросия Оптинского (1891 г.).

24 октября, воскресенье. Собор святых, в Оптиной пустыни просиявших.

Ноябрь

Фото: РИА Новости www.ria.ru

4 ноября, четверг. Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства.

6 ноября, суббота. Димитриевская родительская суббота, поминовение усопших.

21 ноября, воскресенье. Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (т.е. ангелов). Михайлов день.

28 ноября, воскресенье, - 6 января, четверг, 2022 г. Рождественский пост. Готовит нас к Рождеству Христову.

Декабрь

Фото: wikipedia.ru

4 декабря, суббота. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

6 декабря, понедельник. Благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 г.).

13 декабря, понедельник. Апостола Андрея Первозванного (ок. 62 г.).

19 декабря, воскресенье. Святителя Николая Чудотворца (около 335 г.). Никола зимний.

Примечания

* - в дальнейшем фраза "Церковь чтит память" в случае святого или фраза "день в честь" в случае с иконой опускаются и идет сразу имя вспоминаемого в этот день святого или иконы.

** - в скобках указывают дату кончины святого, т.к. это дата перехода в вечность, встречи с Богом.