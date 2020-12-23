Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних праздников

Роспотребнадзор рекомендует новогодние мероприятия проводить на открытом воздухе.

Как сообщила в среду глава ведомства Анна Попова, разработаны специальные рекомендации для новогодних праздников.

"Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается", - отметила Попова, которую цитирует ТАСС. При этом она подчеркнула, что в каких-то регионах, где по-прежнему высокие темпы распространения коронавируса, рекомендации могут стать обязательными для исполнения.

Среди общих рекомендаций - проводить больше мероприятий на открытом воздухе. В каждом мероприятии должно участвовать не более 50 человек. По словам Анны Поповой, могут работать катки и горки, но нужно контролировать, чтобы там одновременно не собиралось много людей, чтобы была возможность социального дистанцирования. "Это задача организаторов - сделать работу такой, чтобы она была безопасной", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Подготовлены и дополнительные рекомендации для сферы туризма на новогодние праздники. Попова подчеркнула, что при организации туристических поездок и мероприятий важно четкое соблюдение всех противоэпидемических правил. "Риски в любых поездках всегда возрастают. Мы меньше контролируем ситуацию вокруг себя, меньше контролируем себя самих, потому что мы отвлекаемся", - отметила Попова. Поэтому обязательно нужно носить маски, если есть контакты с другими людьми. Не нужно забывать о гигиене рук и предметов вокруг.

А, например, фудкортам ведомство советует через каждые три часа делать перерыв в работе и проводить полную дезинфекцию.