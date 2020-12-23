Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Азербайджана

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Однако с 17 декабря ведомство частично сняло ограничения, разрешив поставки томатов пяти предприятиям Азербайджана.
С 11 декабря ведомство также ввело запрет на поставки томатов, а также перцев из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан, а ранее запретило ввозить томаты еще из двух регионов Узбекистана: с 26 ноября из Ферганской области, а с 4 декабря из Навоийской области. Овощи оказались заражены вирусом коричневой морщинистости плодов. Также под запрет попали томаты из нескольких регионов Турции и Армении. Но с 18 декабря Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана - в их продукции не было обнаружено вирусов.
Азербайджан и Турция являются основными импортерами томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов составляла более 30%. Доля Турции оценивается в 17%.