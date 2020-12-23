Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Азербайджана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 декабря 2020 года снимает временные ограничения на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил СМИ заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. По его словам, эти предприятия располагаются в районах, где в 2020 году не был выявлен вирус южноамериканской томатной моли. Запрет снят под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Однако с 17 декабря ведомство частично сняло ограничения, разрешив поставки томатов пяти предприятиям Азербайджана.

С 11 декабря ведомство также ввело запрет на поставки томатов, а также перцев из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан, а ранее запретило ввозить томаты еще из двух регионов Узбекистана: с 26 ноября из Ферганской области, а с 4 декабря из Навоийской области. Овощи оказались заражены вирусом коричневой морщинистости плодов. Также под запрет попали томаты из нескольких регионов Турции и Армении. Но с 18 декабря Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана - в их продукции не было обнаружено вирусов.

Азербайджан и Турция являются основными импортерами томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов составляла более 30%. Доля Турции оценивается в 17%.