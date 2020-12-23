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23.12.2020 00:09
Рубрика: В мире

Россия поставила на Кубу 7 маневровых локомотивов

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: Сергей Новиков / РГ Фото: Сергей Новиков / РГ
Фото: Сергей Новиков / РГ

Семь локомотивов российского производства были доставлены на Кубу в рамках контракта между компанией "Синара - Транспортные машины" и Союзом железных дорог Кубы. Торжественная церемония выгрузки 7 локомотивов маневровых локомотивов серии ТГМ8КМ производства Людиновского тепловозостроительного завода прошла в порту Гаваны.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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"Этот год стал, вне всякого сомнения, крайне тяжелым для нас. Несмотря на все сложности, железнодорожный сектор продолжает играть для Кубы важное значение. Поставка этих 7 локомотивов в самом конце 2020 года позволяет железнодорожному сектору Кубы занять более выгодное положение накануне нового года, когда предстоит и дальше выполнять поставленные задачи в сфере перевозок", - заявил "РГ" министр транспорта Кубы Эдуардо Родригес Давила.

"Мы рассматриваем этот проект, который развивается под эгидой достигнутых в рамках заседаний российско-кубинской межправительственной комиссии договоренностей, как образцовый. Партнеры по этому проекту находились в постоянном контакте, благодаря чему он получил динамичное развитие. Сегодня еще 53 российских локомотива, поставленные по контракту, используются на Кубе и участвуют на всех основных железнодорожных маршрутах. Кроме того, постоянно на Кубе находится группа российских технических специалистов, которые помогают кубинской стороне в обслуживании и эксплуатации локомотивов", - отметил глава кубинского минтранса. По данным ведомства, российские локомотивы принимают активное участие в грузоперевозках на Острове: только за первое полугодие 2020 года ТГМ8КМ перевезли более 1 млн тонн продукции: хрома, гипса, металла, нефтепродуктов, а также полученного из сахарного тростника этилового спирта. Кроме того, всего было перевезено около 390 тысяч пассажиров.

"У нас имеются важные планы по дальнейшему развитию сотрудничества с Кубой в сфере железнодорожного транспорта. Речь идет о крупном проекте комплексной модернизации кубинских железных дорог. Проект на сегодняшний день поставлен на паузу, но это не означает, что он не будет выполнен. Он будет завершен, как только позволят условия. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшем будущем", - в свою очередь подчеркнул глава торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь.

Фото: АР
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Напомним, что взаимодействие в сфере железнодорожного транспорта России и Кубы является одним из наиболее динамичным примеров двустороннего сотрудничества между странами. В 2017 году российская "РЖД Интернешнл" и Союз железных дорог Кубы заключили контрактное соглашение по проекту комплексного восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог республики.

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