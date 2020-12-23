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23.12.2020 11:47
Рубрика: Общество

Российский космонавт сообщил о стабилизации давления на МКС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Давление на МКС, которое падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось. Об этом заявил командир Международной космической станции Сергей Рыжиков.

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"Давление стабильное - 727,5 (миллиметра ртутного столба)", - цитирует РИА Новости сообщение космонавта подмосковному Центру управления полетами.

Вчера давление было таким же. При этом в воскресенье утром давление составляло 730,5 миллиметра ртутного столба, а в понедельник, 21 декабря, - уже 728,5 миллиметра.

Из переговоров космонавта с Землей, которые транслировались НАСА, стало известно, что 21 декабря Сергей Рыжиков провел работы по герметизации места рядом со швом и трубопроводом системы терморегулирования в промежуточной камере модуля "Звезда", где и была обнаружена "протечка".

Отметим, что наибольшая утечка воздуха на станции была обнаружена в сентябре прошлого года, а после того, как в сентябре 2020 года ее скорость увеличилась в 5 раз, экипажу приходилось закрывать люки в модулях для проверки их герметичности. Утечка была выявлена в камере модуля "Звезда" - это была трещина длиной 4,5 сантиметра. На нее наложили заплатку из резины и алюминиевой фольги. При этом в "Роскосмосе" отметили, что угрозы станции и ее экипажу трещина не несет.

Общество Космос

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