Постановление губернатора Самарской области от 23 декабря 2020 года № 377 "Об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем в Самарской области"

В целях рациональной организации в Самарской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года постановляю:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Самарской области, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Самарской области должности государственной гражданской службы Самарской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Самарской области, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов государственной власти Самарской области, руководителям государственных органов Самарской области принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, руководителям организаций, расположенных на территории Самарской области, организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







