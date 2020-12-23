Закон Самарской области от 23 декабря 2020 года № 140-ГД "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Самарской Губернской Думой 15 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 42 799 941,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 42 799 941,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 44 833 695,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 47 356 309,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 44 833 695,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 47 356 309,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021 году бюджетные ассигнования Фонда, формируемые за счет неналоговых поступлений, средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в форме межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Самарской области и на другие направления, предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и другими действующими нормативными правовыми актами.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 42 705 178,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 41 766 286,8 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 789 739,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период:

на 2022 год в сумме 44 735 141,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 43 740 178,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 845 810,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 47 253 814,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 46 208 102,3 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 149 152,5 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 896 559,5 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2021 году бюджетные ассигнования Фонда, формируемые за счёт средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

5. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации:

на 2021 год в сумме 1 023 400,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 023 400,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 023 400,0 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Фондом бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объём безвозмездных поступлений:

на 2021 год - 42 705 178,6 тыс. рублей;

на 2022 год - 44 735 141,9 тыс. рублей;

на 2023 год - 47 253 814,3 тыс. рублей.

Статья 5. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий размер нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда:

на 2021 год - 2 299 945,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 2 375 489,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 2 466 489,5 тыс. рублей.

Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда на цели, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сверх объёма, утвержденного настоящим Законом, идут на увеличение общего размера средств нормированного страхового запаса Фонда.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов используются в соответствии с Федеральным законом и порядком использования средств нормированного страхового запаса Фонда, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для:

дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона.

4. Нормированный страховой запас Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

5. Объем средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования определяется в соответствии с частью 63 статьи 26 Федерального закона.

6. Нормированный страховой запас Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в части средств, направляемых для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, формируется за счет средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и используется в порядке, предусмотренном частью 66 статьи 26 Федерального закона.

7. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, используется в порядке, предусмотренном частью 67 статьи 26 Федерального закона.

Статья 6. Остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2021 года

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением средств, подлежащих возврату в соответствии с действующим законодательством в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, используются в 2021 году по тем же направлениям, на которые в 2020 году было предусмотрено использование средств, по которым образовались указанные остатки, путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Остатки средств на 1 января 2021 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2020 году средств, предоставленных Фонду в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть использованы в 2021 году по тем же направлениям, на которые в 2020 году было предусмотрено использование средств, при подтверждении потребности в указанных средствах.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Самарской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, направляются в 2021 году на те же цели путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что доходы, поступившие на счёт по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год.

2. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2021 году средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и других бюджетов бюджетной системы, которые в силу отсутствия определения их объёмов не могли быть учтены настоящим Законом на 1 января 2021 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и другими действующими нормативными правовыми актами, путём внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фонд вправе перераспределять бюджетные ассигнования между группами (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах объёма средств нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренного главному распорядителю средств бюджета Фонда по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" в случае увеличения бюджетных ассигнований на возмещение территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Самарской области лицам, застрахованным на территории Самарской области, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







