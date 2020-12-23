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23.12.2020 08:57
Рубрика: В мире

В Сан-Паулу ужесточат карантинные меры на Рождество и Новый год

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: AP Photo/Andre Penner Фото: AP Photo/Andre Penner
Фото: AP Photo/Andre Penner

Правительство бразильского штата Сан-Паулу объявило о возвращении к мерам, предусмотренным красной фазой плана по возобновлению экономической активности региона, на период новогодних праздников. Открыть свои двери смогут продуктовые магазины и аптеки. А вот владельцам баров и ресторанов придется на время вновь ограничиться доставкой блюд.

Фото: REUTERS
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За последний месяц ситуация с коронавирусом в Сан-Паулу заметно ухудшилась. Заболеваемость выросла на 54 процента, а ежесуточная смертность - на треть. Палаты интенсивной терапии в настоящее время заполнены на 62 процента.

Эти показатели заставили правительство региона принять превентивные меры в преддверии новогодних праздников, чтобы не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в начале следующего года. Красная фаза вводится на всей территории штата в период с 25 по 27 декабря и с 1 по 3 января. В эти дни помимо магазинов и аптек работать смогут автозаправки, булочные, прачечные и гостиницы. Барам и ресторанам разрешено лишь осуществлять доставку блюд.

В остальные дни почти на всей территории штата будет действовать желтая фаза, которая с определенными ограничениями позволяет работать всему бизнесу. Так, продажа алкогольных напитков в заведениях общественного питания разрешена только до восьми вечера. Рестораны должны закрываться до десяти вечера, а вот в барах рассчитаться попросят до восьми.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 22 декабря, из 55,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом по всей стране 10,7 тысячи приходится на штат Сан-Паулу. За минувшие сутки в Бразилии от COVID-19 погибли 968 человек, из них 259 - в Сан-Паулу. Всего с начала пандемии здесь выявлено 7,3 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, почти каждый пятый из них в штате Сан-Паулу. Жертвами вируса в стране стали более 188 тысяч человек, в Сан-Паулу - 45,4 тысячи.

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