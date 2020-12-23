Союзы писателей и издателей впервые объединились в ассоциацию. Ее Творческий совет возглавил советник президента по культуре Владимир Толстой, во главе Наблюдательного совета - президент Российского книжного союза Сергей Степашин. О том, чем будет заниматься новое литературное собрание, корреспонденту "РГ" рассказал избранный председатель ассоциации, главный редактор журнала "Юность", зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов.

Не чувствуете себя новым Горьким? Он в 1934 году возглавил Союз писателей СССР - вы первый председатель Российского союза союзов?

Сергей Шаргунов: Все-таки отличие от той истории в том, что наша ассоциация не организована сверху, а собралась по доброй воле писателей и писательских организаций. Признаюсь, хочется унаследовать все лучшие традиции взаимовыручки и взаимопомощи в литературном мире. Дело не в том, чтобы кого-то возглавлять: с писателями это не получится - они самостоятельны и зачастую обостренно одиноки. Нужно помогать писателям и сшивать единое литературное пространство.

Но кто-то же должен был выступить инициатором объединения очень разных союзов?

Сергей Шаргунов: К этому решению шли 30 лет, преодолевая размежевания и разногласия. И очень дорожим тем, что каждая из пяти организаций в нашей ассоциации остается самостоятельной и равноправной. Есть Творческий совет, куда входят знаковые, очень важные писатели нашей страны. Многие из них не связаны ни с какими союзами, зато любимы читателями, что критерий немаловажный.

Членом ассоциации может стать любой писатель?

Сергей Шаргунов: Мы открыты для всех настоящих писателей. Конечно, каждый из союзов-инициаторов предлагает своих кандидатов. Если же писатель не входит ни в какой союз, подключается Российский книжный союз - он может предложить любого. И я рад, что удалось собрать авторов разных и авторитетных. Татьяна Толстая и Ольга Славникова, Владимир Личутин и Владимир Крупин, Валентин Курбатов и Виктор Лихоносов, Гузель Яхина и Сергей Лукьяненко, Павел Басинский и Лев Данилкин, Евгений Водолазкин и Роман Сенчин, Юрий Кублановский и Андрей Рубанов, Евгений Рейн и Дмитрий Воденников, Игорь Волгин и Владислав Отрошенко... Все решения у нас принимаются сообща, равноправно, потому что объединились люди пишущие, открытые и готовые поддерживать родную литературу.

Писатели бесправны - даже не могут вписать свой род занятий в трудовые книжки. Что досадно и оскорбительно

Задачи в вашем манифесте ставятся амбициозные: мощные программы поддержки литературного процесса, арт-резиденции и дома творчества, программы для молодых авторов, развитие национальных литератур, пополнение фондов библиотек... Вы уже представляете себе, как это все реализовать?

Сергей Шаргунов: Важно, чтобы все это не оставалось декларацией о намерениях. У нас есть планы по защите интересов и прав писателей. И первый пункт - получить регистрацию. Сейчас готовим документы для министерства юстиции. Следующий шаг - юридически закрепить кодификацию "писатель". Пока, по сути, писатели бесправны, даже не могут вписать свой род занятий в трудовые книжки. Это досадно и оскорбительно. У нас есть серьезные планы по организации поездок писателей - важно, чтобы они встречались с читателями в библиотеках, вузах, школах страны. Очень важно защитить толстые литературные журналы и литературные газеты, отстоять эти издания, которые являются нашим национальным достоянием.

Без помощи государства и финансовой поддержки это неосуществимо. Готовы к диалогу с властью и бизнесом?

Сергей Шаргунов: Еще раз подчеркну, мы - не идеологизированная организация, у нас собрались люди самых разных взглядов, направлений и стилистических подходов. Мы считаем, что мы можем и должны быть полноценным субъектом в разговоре с государством и со всеми заинтересованными структурами, которые хотели бы поддерживать отечественную литературу. Это касается и государства, и бизнеса. Деятели театра и кино, художники, композиторы гораздо более скоординированы и способны отстаивать свои интересы. Подобная защита для писательского мира сегодня важна как никогда.

Прошло учредительное собрание - когда ваша следующая встреча?

Сергей Шаргунов: Надеюсь, коронавирусные печали постепенно сойдут на нет, и весной мы сможем провести большую и серьезную встречу. Но это не означает, что все это время будем сложа руки ждать у моря погоды. Ассоциация создается не для пышных декламаций, а для того, чтобы действовать. А наше дело - служить слову.