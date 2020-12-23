СК возбудил дело за осквернение захоронения бойцов Красной армии в Литве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения захоронения бойцов Красной армии в Литве. Расследовать его будет центральный аппарат ведомства - Главное следственное управление. Это статья 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что в конце ноября на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики был облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты. Там же нанесли оскорбительную символику "в виде крестов и свастики".

Петренко заявила, что подобные действия являются неуважением к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР.

"Этот военно-мемориальный объект расположен в городе Обяляй самоуправления Рокишкского района Литовской Республики на месте захоронения 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, погибших в ходе наступательной операции по освобождению Литвы от немецко-фашистских захватчиков", - подчеркнула представитель ведомства.