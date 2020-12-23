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23.12.2020 11:08
Рубрика: В мире

Скандал в Португалии: группа "охотников" за два дня убила 540 животных

Текст: Алексей Чуриков
В Португалии набирает обороты крупный охотничий скандал - 16 охотников за двое суток убили 540 животных. Все случилось 17-18 декабря этого года в угодьях заказника Торре Бела, в районе Азамбужа, расположенном примерно в 55 километрах от португальской столицы Лиссабона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По предварительной информации, в отстреле дичи, в основном оленей и кабанов, на португальской территории приняли участие охотники из Испании. Министерство внутренних дел страны открыло расследование по факту преступления в сфере охраны окружающей среды. По одной из версий, истребление фауны в этом районе может быть связано с планами строительства мощной "зеленой" солнечной электростанции.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Для понимания ситуации людьми не интересующимися охотой - в данном случае заказник был не только малой площади, 1 тысяча гектаров, но и окружен сплошным забором. Учитывая количество охотников и эти факторы, можно однозначно утверждать, что зверю не оставили даже минимальных шансов на спасение. Как заявил представитель Португальской федерации охоты Жасинту Амару, случившееся совсем не похоже на охоту, а представляет собой "подлый и бесчестный" поступок. "Такое ощущение, что владельцы заказника сознательно пошли на истребление всего поголовья животных. Очевидно, это принесло много денег, но какой ценой", - заявил Амару изданию O Observador. Достоверно известно, что разрешения на массовый отстрел диких животных, как это бывает, например, в санитарных целях, не выдавалось.

В федерации также уверены в том, что истребление животных в этом конкретном районе связано с планами строительства мощной солнечной электростанции. Как известно, такого рода электростанции занимают большие площади. Представители организации со ссылкой на охотников и местных жителей отмечают, что ранее в этом же районе отмечалось резкое увеличение вырубки деревьев и кустарников. То есть на момент организации этой злополучной охоты изрядно прореженные дровосеками холмы заказника не предоставляли достаточного укрытия для обитающих там животных.

Проект строительства солнечной электростанции площадью 0,75 Га в настоящее время находится на общественных слушаниях. Одним из обязательных элементов для его апробации является соответствие требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды. В данном случае, полагают в федерации, "нет леса и животных, значит нет проблем", можно строить.

Министр окружающей среды Португалии Жоау Матуш охарактеризовал эту "охоту" как "дикую и совершенно недопустимую". "Усматриваю в случившемся экологическое преступление. Очевидно нарушение базовых принципов законодательства в сфере охраны окружающей среды", - заявил министр, назвав позором размещенные охотниками в Сети селфи с пометкой "супер рекорд" на фоне пятисот туш животных.

Фото: Photoxpress
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Произошедшее подняло волну возмущения со стороны общественности и различных организаций. Министерство внутренних дел, основываясь на жалобе со стороны Министерства окружающей среды и Института охраны природы и лесов, открыло расследование. Действие лицензии заказника уже приостановлено, следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, португальские владельцы охотугодий продали лицензии на отстрел группе испанских охотников. Одна такая лицензия стоила примерно 7-8 тысяч евро (примерно 650-740 тысяч рублей - прим. "РГ"). По информации португальского издания Expresso, права на отстрел были проданы неназванному организатору платных охот из Испании, и все охотники были испанцами. Со ссылкой на владельцев заказника сообщается, что в путевках якобы было установлено ограничение на количество отстреливаемых животных, но охотники его превысили. При этом большую часть туш животных они увезли с собой в Испанию. Владельцам заказника и охотникам грозят не только крупные штрафы, но и реальные тюремные сроки (до 6 месяцев, согласно местному законодательству), если их вина будет доказана.

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