Стало известно расписание встреч клубного чемпионата мира, который пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре.

Матч-открытие между чемпионом Катара "Аль-Духаилем" и новозеландским "Окленд Сити" запланирован на 1 февраля. Финал будет сыгран на стадионе "Эдьюкейшн Сити".

В турнире примут участие семь команд: победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария", чемпион КОНКАКАФ мексиканский "Тигрес", чемпион африканского континента египетский "Аль-Ахли", лучшая команда Конфедерации футбола Океании "Окленд Сити", триумфатор азиатской Лиги чемпионов "Ульсан Хенде" из Южной Кореи, "Аль-Духаиль" на правах хозяев и победитель Кубка Либертадорес.

Отметим, что "Бавария" и обладатель Кубка Либертадорес стартуют в турнире с полуфинальной стадии. Жеребьевка клубного ЧМ, в ходе которой будут составлены финальные пары, пройдет 19 января в Цюрихе. Последним победителем соревнования является английский "Ливерпуль".