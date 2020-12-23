С 1 января следующего года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции", - отметила она, добавив, что в последующие годы индексация пенсий будет также превышать инфляцию.

Напомним, ранее зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова заявила, что ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий с 1 февраля 2021 года увеличатся на уровень инфляции по текущему году, то есть на 3,8 процента. Кроме того, с 1 апреля повысятся социальные пенсии и будет проиндексирован маткапитал на первого и второго ребенка.