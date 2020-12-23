Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. признано не действующим со дня принятия письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 мая 2012 г. N 14-6/10/2-5307, признаны не действующими со дня вступления решения суда в законную силу:

- положения пункта 13 раздела VIII перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - церебральный атеросклероз, гипертензионная энцефалопатия, другие уточненные поражения сосудов мозга в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента;

- положения пункта 15 раздела X перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - камни желчного пузыря без холецистита в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента;

- положения пункта 12 раздела XII перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - юношеский остеохондроз позвоночника, остеохондроз позвоночника у взрослых в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента.

Решение суда вступило в законную силу 20 октября 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. признана не действующей со дня вступления решения суда в законную силу форма N Р14001 "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц" (приложение N 6), утвержденная приказом Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@, в той мере, в какой данная форма заявления в системе действующего правового регулирования не позволяет осуществить государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в случае принятия участниками юридического лица решения о том, что юридическое лицо будет действовать на основании типового устава.

Решение суда вступило в законную силу 22 октября 2020 г.