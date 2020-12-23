Решения Верховного Суда

Новости

В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год 19:32
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)

Решения Верховного Суда

Опубликован 23 декабря 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. признано не действующим со дня принятия письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 мая 2012 г. N 14-6/10/2-5307, признаны не действующими со дня вступления решения суда в законную силу:

- положения пункта 13 раздела VIII перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - церебральный атеросклероз, гипертензионная энцефалопатия, другие уточненные поражения сосудов мозга в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента;

- положения пункта 15 раздела X перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - камни желчного пузыря без холецистита в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента;

- положения пункта 12 раздела XII перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - юношеский остеохондроз позвоночника, остеохондроз позвоночника у взрослых в следующих формах, стадиях, фазах, степени тяжести заболевания: остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента.

Решение суда вступило в законную силу 20 октября 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. признана не действующей со дня вступления решения суда в законную силу форма N Р14001 "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц" (приложение N 6), утвержденная приказом Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@, в той мере, в какой данная форма заявления в системе действующего правового регулирования не позволяет осуществить государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в случае принятия участниками юридического лица решения о том, что юридическое лицо будет действовать на основании типового устава.

Решение суда вступило в законную силу 22 октября 2020 г.