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23.12.2020 18:07
Рубрика: Культура

Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено "Navka.Show" Фото: Предоставлено "Navka.Show"
Фото: Предоставлено "Navka.Show"

На новогодние праздники в Москве покажут два ледовых шоу продюсерской компании Татьяны Навки. "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица: легенда двух королевств".

Фото: Из личного архива Марины Ребеки
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"В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость. Уверена, что долгожданная встреча с Русланом, Людмилой, Черномором, феей Элифеантой, принцессой Леей и многими другими так полюбившимся зрителям героями подарит вам праздничное настроение и счастье", - говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер компании Navka Show.

Как и в прошлом году, прославленная чемпионка и сама выйдет на лед. Шоу будут проходить в столичном дворце спорта "Мегаспорт". В них также участвуют самая титулованная фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания. Ведущие вокальные партии в шоу исполняют лучшие голоса российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая, Екатерина Варнава, Гарик Харламов и многие другие.

Фото: Предоставлено "Navka.Show"

Каждое шоу Татьяны Навки - это синтез фигурного катания, драматического театра, акробатики и бродвейского мюзикла. В них применяются передовые сценографические технологии. На одной сцене можно увидеть полеты артистов на высоте нескольких десятков метров, световое и огненное-шоу, декорации-трансформеры и даже то, как сверкает настоящая молния. Действие сказок "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица: легенда двух королевств" разворачиваются не только на ледовой арене, но и на проекционных экранах.

Шоу будут проходить с 26 декабря 2020 года по 7 января 2021 года, как обещано, в соответствие со всеми требованиями Роспотребнадзора.

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