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Павел Дуров рассказал, какие функции Telegram станут платными

Текст:   Антон Благовещенский
23.12.2020,  
11:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал приступить к монетизации мессенджера. Он пообещал, что это будет происходить ненавязчиво, а большинство пользоваелей "вряд ли заметят серьезные изменения".

По словам Дурова, рекламы совершенно точно не будет в личных и групповых чатах. Также останутся бесплатными все текущие сервисы Telegram. Вместо этого разработчики предложат бизнес-пользователям с "расширенными потребностями" новые платные возможности.

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Кроме того, Telegram предложит авторам каналов собственную рекламную платформу. Дуров отметил, что рекламные объявления, которые размещают создатели популярных каналов, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. Собственная рекламная платформа предложит пользователям "комфорт и конфиденциальность", а разработчикам позволит компенсировать расходы на обслуживание серверов и трафик.

Павел Дуров также пообещал, что Telegram "просуществует еще долго", и он не собирается продавать компанию. Основатель сервиса отметил, что его аудитория приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, и он должен начинать зарабатывать деньги для покрытия затрат.

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