Напомним, с 16 января в рамках одобренного президентом Зеленским закона "О функционировании украинского языка как государственного" вся сфера обслуживания должна перейти на мову. С этой даты начинают работать штрафные санкции для юридических лиц и предпринимателей, не внушивших сотрудникам должный уровень патриотизма (до 300 долларов за первое нарушение), а с 16 июля 2022-го и для обычных граждан, посмевших требовать сервиса на русском. Отслеживанием чистоты госязыка и взиманием штрафов займется штат "мовных инспекторов" под руководством "мовного омбудсмена", или в просторечье - "шпрехенфюрера".
"Штрафы - это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы. И решить этот вопрос таким способом, а не плодить доносчиков", - написал в своем Facebook днепропетровский блогер и депутат Бужанский, известный своей близостью к олигарху Коломойскому.
Скепсис вызывает уже сама фигура инициатора: Бужанский во фракции "Слуга народа" играет роль "профессионального русофила" - единственного человека, регулярно оспаривающего диктатуру националистов в гуманитарной сфере, и стабильно - то есть ни разу - не нашедшего поддержки у коллег. Хотя социология, в том числе проводимая по заказу американских институтов, и даже статистика поисковых запросов украинцев в интернете, свидетельствует, что русский язык остается весьма востребованным.
Кроме того, у президента Зеленского, которого 42 процента опрошенных граждан Украины назвали "разочарованием года", есть потребность вернуть себе симпатии не единожды обманутых им русскоязычных избирателей. И здесь инициатива Бужанского приходится очень кстати. Но это совершенно не означает, что она будет принята - расклад сил в Раде таков, что голосов для ее принятия гарантированно не хватит.