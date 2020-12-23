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23.12.2020 19:47
Рубрика: В мире

Мизер для большинства

Отменит ли Рада штрафы за русский язык
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
В январе парламент Украины может рассмотреть законопроект об отмене штрафов за употребление русского языка. Такую инициативу выдвинул депутат от фракции "Слуга народа" (СН) Максим Бужанский, его поддержали еще 27 однопартийцев. Однако перспективы одобрения этого разумного предложения в нынешней Украине туманны.
Фото: Gettyimages
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Напомним, с 16 января в рамках одобренного президентом Зеленским закона "О функционировании украинского языка как государственного" вся сфера обслуживания должна перейти на мову. С этой даты начинают работать штрафные санкции для юридических лиц и предпринимателей, не внушивших сотрудникам должный уровень патриотизма (до 300 долларов за первое нарушение), а с 16 июля 2022-го и для обычных граждан, посмевших требовать сервиса на русском. Отслеживанием чистоты госязыка и взиманием штрафов займется штат "мовных инспекторов" под руководством "мовного омбудсмена", или в просторечье - "шпрехенфюрера".

"Штрафы - это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы. И решить этот вопрос таким способом, а не плодить доносчиков", - написал в своем Facebook днепропетровский блогер и депутат Бужанский, известный своей близостью к олигарху Коломойскому.

Отслеживанием чистоты украинского языка займется штат "мовных инспекторов"

Скепсис вызывает уже сама фигура инициатора: Бужанский во фракции "Слуга народа" играет роль "профессионального русофила" - единственного человека, регулярно оспаривающего диктатуру националистов в гуманитарной сфере, и стабильно - то есть ни разу - не нашедшего поддержки у коллег. Хотя социология, в том числе проводимая по заказу американских институтов, и даже статистика поисковых запросов украинцев в интернете, свидетельствует, что русский язык остается весьма востребованным.

Кроме того, у президента Зеленского, которого 42 процента опрошенных граждан Украины назвали "разочарованием года", есть потребность вернуть себе симпатии не единожды обманутых им русскоязычных избирателей. И здесь инициатива Бужанского приходится очень кстати. Но это совершенно не означает, что она будет принята - расклад сил в Раде таков, что голосов для ее принятия гарантированно не хватит.

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