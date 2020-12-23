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23.12.2020 16:17
Рубрика: Общество

Ученым впервые удалось записать ультразвуковое общение тюленей

Текст: Наталья Панасенко

Тюлени Уэдделла общаются подо льдом Антарктиды на ультразвуковых частотах. Их щебет, свист и другие звуки на недоступных человеческому уху частотах впервые записали ученые из Орегонского университета (США). Об открытии сообщается в The Journal of the Acoustical Society of America.

Фото: Des Moines University
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Тюлень Уэдделла (Leptonychotes weddelii), один из наиболее распространенных тюленей в ледовых морях Антарктики, мастер глубоководного ныряния. Кислорода в крови тюленя Уэдделла содержится в 1,7 раза больше, чем у обыкновенного тюленя, поэтому в поисках добычи животное может опускаться на глубину 600-800 м и оставаться под водой до 80 минут. До сих пор считалось, что эти тюлени могут издавать звуки на слышимом нами звуковом уровне (от 20 до 20 000 герц), преобладающие среди которых - трели и чириканье. Еще в 1982 году ученые идентифицировали несколько типов криков тюленей, значение которых определили в основном как коммуникационные.

И вот - удивительное открытие, сделанное в подводной обсерватории в заливе Мак-Мердо в Антарктиде: ныряя под ледяной покров, тюлени издают сигналы на ультразвуковых частотах.

"Крики тюленей Уэдделла создают почти невероятный, трансцендентный звуковой ковер подо льдом, - говорит Пол Чико, ведущий автор исследования. - Это звучит так, будто вы находитесь в центре космической битвы из фильма" Звездные войны " - с лазерными пушками и всем остальным".

Команда Чико, используя несколько подводных микрофонов, уже несколько лет слушает в Мак-Мердо "разговоры и песни" тюленей Уэдделла. С момента начала записей в 2017 году были идентифицированы 34 различных звука, издаваемые этими животными.

"Мы снова и снова обнаруживали в записях ультразвук, пока, наконец, не осознали, что тюлени действительно используют его довольно регулярно", - сообщает соавтор исследования Лиза Мангер.

Фото: flickr.com/Peter Moellmann
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За два года записи были зафиксированы девять новых типов тональных ультразвуковых вокализаций тюленей на разных частотах. Свист, трели и щебетание колебались от 20 килогерц до 50 килогерц. Обертоны некоторых вокализаций доходили даже до 200 килогерц. "Удивительно, что ученые до сих пор игнорировали эту часть коммуникации тюленей", - говорит Чико.

Тюлени Уэдделла, относящиеся к плавающим ластоногим млекопитающим, стали первыми их представителями, которые, как оказалось, генерируют звуки, частота которых намного выше нашего верхнего предела слышимости. Но что означают эти ультразвуковые вокализации, для ученых пока загадка. По одной из версий Чико, тюлени издают эти звуки, чтобы выделиться из всего низкочастотного шума: "Как будто переключают радиоканал".

Также возможно, что тюлени, подобно китам и дельфинам, используют ультразвук как гидролокатор - он помогает им ориентироваться в условиях ограниченной видимости. "Предположение, что тюлени используют ультразвуковые сигналы как своего рода эхолокацию, отвергалось на протяжении многих лет, - говорит Чико. - Но этого нельзя исключать, поскольку тюлени легко перемещаются под морским льдом и находят добычу даже в абсолютной темноте полярной ночи".

Тем не менее авторы работы признают, что требуется дальнейшее изучение этого вопроса. "Мы хотим знать, кто издает эти ультразвуковые сигналы - самцы, самки, молодые особи или все вместе, - говорит Мангер. - И используют ли тюлени Уэдделла эти звуки при нырянии за рыбой на больших глубинах и в открытой воде? Теперь мы должны сделать записи в других местах, чтобы иметь возможность соотносить звуки с определенным поведением этих животных".

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