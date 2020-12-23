Цитата

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ

"Ипотека должна быть 5%, 4%, как во многих странах. Пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать".

3,5 млн рублей - средний размер кредита по "Дальневосточной ипотеке"