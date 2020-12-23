Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ
"Ипотека должна быть 5%, 4%, как во многих странах. Пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать".
Дорога на Восток
Лидеры - Приморский край (выдан 3931 кредит на общую сумму 15,1 млрд рублей), Якутия (3201 договор на 12,2 млрд рублей) и Хабаровский край (1971 кредит на 7,2 млрд рублей).
638 кредитов на 2,2 млрд рублей выдали банки для индивидуального жилищного строительства. Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям в возрасте до 35 лет. Получить деньги на покупку жилья можно под 2% годовых. Первоначальный взнос - 15%, максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. За год, прошедший с момента старта программы, ее условия были смягчены. К примеру, в Магаданской области и на Чукотке было разрешено до конца 2021 года покупать жилье на вторичном рынке на всей территории регионов, а не только в сельской местности.
Бегство от вируса
Это позволит построить или приобрести более 1,6 млн кв. метров жилья. При этом желающих получить льготный кредит по ставке от 0,1 до 3% оказалось в разы больше. В уполномоченные банки поступило 186,5 тысячи заявок на 399,7 млрд рублей.
Всего на 2020 год на программу выделено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Но, учитывая спрос, в следующем году правительство увеличит поддержку до 4,1 млрд рублей. Программа призвана замедлить отток населения в мегаполисы и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях. Но для городских жителей программа стала одним из способов не только решить свои жилищные проблемы, но и в условиях коронавируса переехать в деревню.
По данным Россельхозбанка, в отдельных регионах количество горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов, уже проживающих в сельской местности.
Как в Белгородской области снова стали строить частные дома
Проблема с выбором дома назрела еще несколько лет назад. На Белгородчине продажи участков под застройку стали падать. А вслед за ними - заказы на услуги подрядных фирм. И в Белгородской ипотечной корпорации констатировали: подходы к строительству индивидуального жилья пора менять.
Ее руководитель Антон Иванов отмечает, что ИЖС было необходимо перевести на "индустриальные рельсы". Для этого часть земли под индивидуальную застройку предоставили коммерческим строительным фирмам. Они начали застройку коттеджами по типовым проектам. Приобрести такой дом можно в кредит. Банки предлагают широкий спектр ипотечных программ, а покупатель получает гарантию на построенный дом от застройщика. Вопрос с льготными кредитами тоже решен: получить кредит под 6,1 процента годовых могут льготные категории заемщиков, в том числе семьи. Первоначальный взнос составляет от 20 процентов, а срок кредитования достигает 20 лет.
Под 6,5 процента и ниже
Программа льготной ипотеки была запущена в апреле нынешнего года как одна из мер поддержки строительной отрасли в условиях пандемии. Кредит на покупку жилья в новостройке банки выдают по ставке до 6,5% (многие сделали проценты еще ниже), недополученные доходы компенсируются им из бюджета. Летом условия программы были смягчены: первоначальный взнос понижен до 15%, а лимит кредита увеличен до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. В отличие от других льготных ипотечных программ - таких как "Семейная" или "Дальневосточная" ипотека - в этой нет особых требований к возрасту заемщиков или количеству детей в семье.
К началу ноября объемы выдачи ипотеки побили исторические рекорды. В итоге правительство решило продлить программу до июля 2021 года. Общий объем льготных кредитов сейчас ограничен суммой 1,85 трлн рублей. Прогнозируется, что это позволит улучшить жилищные условия 630 тысячам семей, принесет около 150 млрд рублей налогов, даст рабочие места в строительстве и смежных отраслях. К середине декабря выдано 313,2 тысячи кредитов на 902,8 млрд рублей, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Думаю, что к концу года по программе банки выдадут ипотеки с господдержкой под 6,5% на 1 трлн рублей", - сказал он. Всего - и на первичном, и на вторичном рынках - с января по ноябрь было выдано более 1,5 млн ипотечных кредитов на 3,5 трлн рублей (за весь 2019 год - 2,85 трлн). Ставки снижаются во всех сегментах, отметил Мутко.
Вице-премьер Марат Хуснуллин не раз говорил, что нужно продлевать программу льготной ипотеки и далее. Решение об этом будет приниматься в июне 2021 года.