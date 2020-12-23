В ЦБ допустили вытеснение SWIFT из расчетов с запуском цифровых валют

Новости

Музей истории ГУЛАГа отправляет 400 книг в региональные библиотеки 13:33
Под Воронежем упал частный вертолет 13:32
В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств 13:28
Актеру Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Москвы" 13:27
Памфилова: Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой 13:26
Меняется порядок регистрации деклараций соответствия 13:24
"Квартет И" снимет свой первый сериал 13:24
Кремль не получал запрос на контакт с администрацией Байдена 13:13
В Кремле заявили о планах компенсировать потери от коронавируса 13:13
На экраны Союзного государства выходит фильм "Огонь" 13:12
Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 13:06
В Швейцарии разыскивают около 10 тысяч британцев 13:00
На объездной дороге Симферополя построят развязку за 719 млн рублей 12:58
СК возбудил дело за осквернение захоронения бойцов Красной армии в Литве 12:53
Премьер Беларуси вручил государственные награды 12:41
Москва объявила "персонами нон грата" двух колумбийских дипломатов 12:36
В Москве погиб журналист Михаил Бударагин 12:22
Фэнтези-сериал "Темные начала" закрывается после третьего сезона 12:09
Названы самые популярные в Москве места регистрации брака 12:06
В Сочи из-за угрозы смерчей объявили штормовое предупреждение 12:00
Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву оставлен без изменения 11:56
На Кубани грабители банка устроили стрельбу и ранили полицейского 11:52
Российский космонавт сообщил о стабилизации давления на МКС 11:47
Disney назвал сроки выхода сериалов по Star Wars и комиксам Marvel 11:41
В Дании ужесточили условия проведения рождественского богослужения 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 13:24
Рубрика: Экономика

В ЦБ допустили вытеснение SWIFT из расчетов с запуском цифровых валют

Текст: Игорь Зубков
С запуском международных расчетов в цифровых валютах центральных банков SWIFT может не понадобится, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По ее словам, цифровые валюты могут снизить транзакционные издержки, которые в международных расчетах особенно высоки. Такие расчеты в цифровых валютах могут начаться на горизонте пяти-семи лет, когда новую форму денег начнут выпускать несколько стран (сейчас над их созданием работают более 30 центральных банков).

Виртуальные данные предложили считать собственностью

"Тогда можно уже решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может и не понадобится, потому что это уже другое технологическое взаимодействие", - сказала Скоробогатова в ходе "открытого разговора" на площадке Ассоциации корпоративных казначеев. Она добавила, что SWIFT и сам может стать одной из платформ цифровых валют центральных банков.

Проект цифрового рубля предполагает свободную конвертацию этой формы денег на две другие - наличные и безналичные. Скоробогатова рассчитывает, что прототип цифрового рубля будет запущен в конце следующего года.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей со штаб-квартирой в Бельгии. Угроза отключения от SWIFT заставила Банк России создать альтернативный канал передачи финансовых сообщений (СПФС).

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Виртуальные валюты

Главное сегодня

Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты
Принят закон о комплексном развитии территорий
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Митинги будут проводить по новым правилам и без иностранных спонсоров
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего