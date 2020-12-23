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23.12.2020 04:23
Рубрика: В мире

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" начнет работы по укладке "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года. Об этом говорится в уведомлении для мореплавателей, опубликованном 22 декабря Датским морским управлением.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Путин: "Северный поток-2" выгоден Европе и Германии

Работы будут вестись по двум параллельным веткам газопровода. Трубоукладчику будут помогать российские суда "Мурман", "Балтийский исследователь" и другие, пишет РБК. По данным СМИ, в районе проведения работ создадут зону, в которой временно запретят несанкционированное плавание, постановку на якорь, рыбную ловлю.

Ранее сообщалось, что "Фортуна" приступила к достройке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Трубоукладчик должен уложить участок газопровода длиной в 2,6 км в водах на глубине менее 30 метров.

Напомним, мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию.

В мире Европа Дания Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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