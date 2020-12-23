В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство

Уездный суд Хельсинки приговорил бывшего начальника наркополиции финской столицы Яри Аарнио к пожизненному сроку за убийство.

Преступление было совершено 17 лет назад. Жертвой убийства стал гражданин Швеции турецкого происхождения Волкан Юнсал. Он, по данным следствия, был убит в криминальных разборках. Как сообщает финский информационный портал "Юле", осужденный полицейский не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить убийство, зная о его подготовке.

Ранее Аарнио был осужден к 10 годам лишения свободы за тяжкие наркопреступления. Вместе с ним были осуждены и другие полицейские отдела по борьбе с наркотиками.