В Госдуму внесен законопроект об алиментах на родителей

Совершеннолетних граждан предлагают обязать выплачивать алименты в размере не менее 2% от зарплаты своим нетрудоспособным родителям. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Андрей Андрейченко.

Если это требование будет не исполняться, то взыскание осуществляется в судебном порядке, говорится в законопроекте.

Однако дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что те уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Наряду с алиментами депутаты предложили дать их плательщикам ежемесячный стандартный налоговый вычет за каждый месяц содержания родителей - в пределах 1400 рублей на каждого из них.

Установив вычет, депутаты предлагают тем самым мотивировать граждан поддерживать своих родителей, которым нужна помощь.

Семейный кодекс уже содержит нормы об обязанности совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных родителей. При этом конкретная сумма устанавливается индивидуально - по соглашению сторон или в судебном порядке, указали авторы в пояснительной записке.