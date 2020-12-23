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23.12.2020 04:54
Рубрика: В мире

В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране

В Хорватии на фоне распространения коронавируса вступили в силу дополнительные ограничительные меры. Они введены на период рождественских и новогодних праздников - с 23 декабря по 8 января.

Фото: AFP/LOUISA GOULIAMAKI
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В числе новых мер - запрет на передвижение между регионами страны, ограничение до 10 числа участников общественных собраний, а также введение электронных пропусков. Кроме того, жителям страны рекомендовано на указанный период оформить отпуска, пишет ТАСС.

Отмечается, что запрет на передвижение по стране не распространяется на сотрудников СМИ, дипломатов, работников снабжения и транспортной сферы, медиков и пациентов, а также представителей ряда служб и граждан, перемещающихся к месту работы и обратно.

По последним данным, в Хорватии зарегистрировано 197,3 тысячи заболевших коронавирусом, 3,3 тысячи человек скончались. В связи с ростом числа случаев COVID-19 граждане обязаны носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях. В стране ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты ночные и игровые клубы, казино, кафе и рестораны, спортзалы. Кроме того, запрещено проведение свадебных торжеств.

В мире Европа Хорватия Пандемия коронавируса COVID-19

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