В Южной Корее ограничили работу птицеферм

На птицефермах ряда районов Южной Кореи сегодня действует 24-часовой запрет на любые перемещения персонала, транспортных средств и домашней птицы. Решение принято из-за распространения опасного штамма птичьего гриппа в соседней с Сеулом провинции Кёнгидо, говорится в сообщении правительства.

По всей стране на фермах зарегистрированы уже 19 вспышек инфекции, включая провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. Чтобы не дать болезни распространиться в регионах уничтожат свыше шести миллионов голов домашней птицы, в том числе перепелов и уток, пишет ТАСС.

Виновниками распространения вируса называют перелетных птиц, а поскольку сезон из миграции еще не завершен, то эксперты ожидают новых вспышек болезни на территории Южной Кореи.