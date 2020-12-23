Новости

В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:11
В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы 06:59
Биолог: закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса 06:57
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,1 06:53
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании 06:31
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19 06:26
В Южной Корее ограничили работу птицеферм 05:56
Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков 05:26
Биолог оценила новый штамм коронавируса 05:04
В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране 04:54
Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии 04:33
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии 03:21
В Катаре выделили спецотели для карантина прибывающих из Великобритании 03:01
Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19 02:53
Экстремальный холод придет на смену невероятному теплу в Сибири 02:29
В Крыму ответили на заявление Украины о водоснабжении полуострова 02:26
Вильфанд рассказал о снегопаде и морозе в европейской части России 02:22
Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla 01:49
Власти Греции запретили гуляния на Рождество и Новый год 01:44
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб 01:42
На Кубе у туристов потребуют отрицательные тесты на COVID-19 01:09
"Фиорентина" в гостях разгромила "Ювентус" 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 05:56
Рубрика: В мире

В Южной Корее ограничили работу птицеферм

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На птицефермах ряда районов Южной Кореи сегодня действует 24-часовой запрет на любые перемещения персонала, транспортных средств и домашней птицы. Решение принято из-за распространения опасного штамма птичьего гриппа в соседней с Сеулом провинции Кёнгидо, говорится в сообщении правительства.

Фото: iStock
Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии

По всей стране на фермах зарегистрированы уже 19 вспышек инфекции, включая провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто, Кёнгидо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. Чтобы не дать болезни распространиться в регионах уничтожат свыше шести миллионов голов домашней птицы, в том числе перепелов и уток, пишет ТАСС.

Виновниками распространения вируса называют перелетных птиц, а поскольку сезон из миграции еще не завершен, то эксперты ожидают новых вспышек болезни на территории Южной Кореи.

В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек