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23.12.2020 06:59
Рубрика: В мире

В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы

Текст: Максим Макарычев

Весной в Израиле пройдут четвертые за два года выборы в Кнессет (парламент) страны за последние четыре года. Во вторник Кнессет не смог принять в первом чтении законопроект, который продлил бы крайний срок для достижения бюджетного соглашения, в этой связи парламент был автоматически распущен, сообщает Jerusalem Post. Выборы назначены на 23 марта 2021 года.

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Как отмечают аналитики, автоматический роспуск парламента также ведет к разрыву правящей коалиции между партией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и "Сине-Белым альянсом" министра обороны, вице-премьера Бенни Ганца. Ранее Нетаньяху и Ганц высказались за продление срока принятия бюджета, но большинство депутатов, входящих в партийные фракции, проголосовали за принятие данного решения во вторник.

Новые выборы должны пройти в разгар пандемии коронавируса, когда израильская экономика находится в состоянии рецессии. "Я обещаю вам, что мы победим", - сказал Нетаньяху в телеобращении, обвинив Ганца в досрочном голосовании. Опросы общественного мнения показывают, что партия Нетаньяху "Ликуд" претендует на получение большинства мест в Кнессете на следующих выборах. Ее главными конкурентами, по оценке экспертов, будут представители других правых партий. Нетаньяху также столкнется с новым политическим вызовом со стороны бывшего депутата от "Ликуд" Гидеона Саара, сформировавшим свою собственную правую партию, которая будет стремиться отобрать голоса у сторонников премьера. По результатам последних опросов общественного мнения, альянс Ганца может претендовать на шестое или седьмое место на выборах.

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