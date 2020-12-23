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23.12.2020 21:31
Рубрика: Власть

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В Карабах вернулись 43 тысячи беженцев
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8345)
Патрули российских миротворцев и нашей военной полиции провели из Армении в Степанакерт еще одну колонну автобусов с почти четырьмя сотнями беженцев. Поток возвращающихся в свои дома жителей Карабаха не прекращается. По данным Минобороны России, общее количество таких людей уже превысило 43 тысячи.

Многие из них родились и живут в столице региона. Но почувствовать себя в родном городе в безопасности они могут лишь после того, как его кварталы метр за метром обследуют российские саперы. Недавняя война оставила в Степанакерте тяжелые следы в виде разрушенных зданий, поврежденных коммуникаций и большого количества неразорвавшихся боеприпасов.

В Нагорном Карабахе разминировано уже 50 гектаров

Их поиском и обезвреживанием как раз занимаются специалисты Международного противоминного центра Минобороны России. Сейчас они завершают очистку от взрывоопасных предметов северной окраины города. Если возможно, вывозят их на специальные полигоны. Когда это затруднительно, с соблюдением всех необходимых метр безопасности уничтожают опасные находки на месте.

Что же касается общей картины инженерной операции в Карабахе, о ее масштабах можно судить по таким данным наших военных. За все время их нахождения в регионе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Российские саперы нашли и обезвредили более 8,6 тысячи неразорвавшихся боеприпасов.

Власть Безопасность Армия Проблема Нагорного Карабаха

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