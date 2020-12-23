"Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: "Ты ведешь себя неприлично". И это, соответственно, оценка, в том числе и общества. Все, что касается благоустройства, играет очень важную роль для формирования нашей среды, нашей культуры", - подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко.
Разработчиками проекта нового КоАП предложена гибкая схема: в федеральном КоАП появится одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать владельцев авто.
В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Транспортные средства могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.
Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах и т.п. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер. Кстати, если местные власти детально пропишут в правилах, как выбрасывать мусор, где можно, где нельзя, то тех, кто будет мусорить неправильно, также смогут наказывать по данной статье КоАП.
Закон запрещает долго разогревать двигатель во дворе дома
Многие водители с удовольствием пользуются системами автозапуска двигателя, которые позволяют заводить машину дистанционно - прямо из своей квартиры. Удобство бесспорное, но, если водитель не успеет выйти к машине за пять минут, скорее всего незаконное.
Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напомнил, что ПДД запрещают в жилой зоне сквозное движение механических транспортных средств, учебную езду, а также - внимание! - стоянку с работающим двигателем.
"Согласно тем же ПДД, стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства, - продолжает Дмитрий Семенников. - По моему мнению, ситуация с использованием автозапуска двигателя автомобиля во дворе четко подпадает под условия запрета, изложенного в п. 17.2 ПДД.
При выявлении подобного нарушения следует произвести его фиксацию на видео и фото так, чтобы на них отображался адрес дома, двор, номер автомобиля и длительность правонарушения (более 5 минут). Далее данные материалы необходимо направить в местный отдел ГИБДД через официальный сайт либо нарочно. После чего ГИБДД проводит проверку и приходит к решению о привлечении к ответственности виновного лица".
Согласно статье 12.28 КоАП РФ нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, грозит штрафом в размере одной тысячи пятисот рублей. Главная претензия к работающим двигателям очевидна: они загрязняют воздух. Поэтому включать системы автозапуска надо не раньше, чем за пять минут до выхода из дома.
На приют для кошек в соседней квартире можно пожаловаться участковому
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, как решать в рамках правового поля проблемы с соседями, превращающими свои квартиры в настоящие кошачьи притоны. Доброта к братьям нашим меньшим не должна превращаться в антисанитарию. Прежде всего, по словам юриста, необходимо обратиться в управляющую компанию дома с просьбой провести разъяснительную беседу с соседями, а также обследовать жилое помещение и зафиксировать количество животных.
"Если это не помогает, то гражданам следует привлечь участкового уполномоченного полиции, который обязан обеспечивать исполнение закона на вверенной ему территории", - рассказала Спиридонова.
Если и визит полицейского не отрезвил кошатников, жильцам, по словам юриста, следует направить жалобы в администрацию муниципального образования, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и прокуратуру.
Согласно Жилищному кодексу собственник жилья обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии. Так что просьбы привести жилье в порядок - вовсе не просьбы. Хозяин, который не наведет порядок в своей квартире, в том числе не раздаст котов в хорошие руки, рискует остаться без своих квадратных метров. Из квартиры его могут выселить по суду, жилье продадут на торгах, деньги вернут ему. Такая практика постепенно нарабатывается.
В некоторых случаях суды принимают промежуточные решения: сначала обязывают хозяина расселить кошек. Но если он не выполнит судебное решение, должен быть готов к крутому повороту в судьбе.