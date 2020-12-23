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23.12.2020 07:51
Рубрика: Власть

Заплатят за хлам

В новом КоАП появятся штрафы за нарушение правил благоустройства городов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 290(8344)
В новом КоАП появится статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. По этой статье смогут штрафовать, например, за порчу скамеек и газонов, автохлам во дворе, мойку машин в неположенном месте и многое другое, что не делает нашу жизнь чище.
Под новую статью КоАП попадут, например, владельцы брошенного во дворе автохлама. Фото: Олег Рукавицын / Комсомольская правда Под новую статью КоАП попадут, например, владельцы брошенного во дворе автохлама. Фото: Олег Рукавицын / Комсомольская правда
Под новую статью КоАП попадут, например, владельцы брошенного во дворе автохлама. Фото: Олег Рукавицын / Комсомольская правда

"Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: "Ты ведешь себя неприлично". И это, соответственно, оценка, в том числе и общества. Все, что касается благоустройства, играет очень важную роль для формирования нашей среды, нашей культуры", - подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Проект нового КоАП нацелен на борьбу со злостными нарушителями ПДД

Разработчиками проекта нового КоАП предложена гибкая схема: в федеральном КоАП появится одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать владельцев авто.

В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Транспортные средства могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.

Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах и т.п. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер. Кстати, если местные власти детально пропишут в правилах, как выбрасывать мусор, где можно, где нельзя, то тех, кто будет мусорить неправильно, также смогут наказывать по данной статье КоАП.

Автомобили

Закон запрещает долго разогревать двигатель во дворе дома

Многие водители с удовольствием пользуются системами автозапуска двигателя, которые позволяют заводить машину дистанционно - прямо из своей квартиры. Удобство бесспорное, но, если водитель не успеет выйти к машине за пять минут, скорее всего незаконное.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напомнил, что ПДД запрещают в жилой зоне сквозное движение механических транспортных средств, учебную езду, а также - внимание! - стоянку с работающим двигателем.

"Согласно тем же ПДД, стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства, - продолжает Дмитрий Семенников. - По моему мнению, ситуация с использованием автозапуска двигателя автомобиля во дворе четко подпадает под условия запрета, изложенного в п. 17.2 ПДД.

Фото: Александр Корольков/РГ
Штрафы за нарушения ПДД можно будет обжаловать дистанционно

При выявлении подобного нарушения следует произвести его фиксацию на видео и фото так, чтобы на них отображался адрес дома, двор, номер автомобиля и длительность правонарушения (более 5 минут). Далее данные материалы необходимо направить в местный отдел ГИБДД через официальный сайт либо нарочно. После чего ГИБДД проводит проверку и приходит к решению о привлечении к ответственности виновного лица".

Согласно статье 12.28 КоАП РФ нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, грозит штрафом в размере одной тысячи пятисот рублей. Главная претензия к работающим двигателям очевидна: они загрязняют воздух. Поэтому включать системы автозапуска надо не раньше, чем за пять минут до выхода из дома.

Животные

На приют для кошек в соседней квартире можно пожаловаться участковому

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, как решать в рамках правового поля проблемы с соседями, превращающими свои квартиры в настоящие кошачьи притоны. Доброта к братьям нашим меньшим не должна превращаться в антисанитарию. Прежде всего, по словам юриста, необходимо обратиться в управляющую компанию дома с просьбой провести разъяснительную беседу с соседями, а также обследовать жилое помещение и зафиксировать количество животных.

Котик может стать поводом для жалобы. Фото: Сергей Куксин

"Если это не помогает, то гражданам следует привлечь участкового уполномоченного полиции, который обязан обеспечивать исполнение закона на вверенной ему территории", - рассказала Спиридонова.

Если и визит полицейского не отрезвил кошатников, жильцам, по словам юриста, следует направить жалобы в администрацию муниципального образования, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и прокуратуру.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, как избежать "войн" с соседями

Согласно Жилищному кодексу собственник жилья обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии. Так что просьбы привести жилье в порядок - вовсе не просьбы. Хозяин, который не наведет порядок в своей квартире, в том числе не раздаст котов в хорошие руки, рискует остаться без своих квадратных метров. Из квартиры его могут выселить по суду, жилье продадут на торгах, деньги вернут ему. Такая практика постепенно нарабатывается.

В некоторых случаях суды принимают промежуточные решения: сначала обязывают хозяина расселить кошек. Но если он не выполнит судебное решение, должен быть готов к крутому повороту в судьбе.

Власть Право Административное право Административное законодательство

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