В Москве приземлился самолет, который доставит "Спутник-V" в Аргентину

После 15-ти часового беспосадочного перелета самолет Airbus 330 "Аргентинских авиалиний" совершил посадку в московском международном аэропорту "Шереметьево". Особое внимание к рейсу AR-1060 вызвано тем, что уже 24 декабря этого года он доставит в Аргентину первую партию российской вакцины "Спутник-V". На родине экипаж самолета провожали как настоящих героев. Все мероприятие назвали "Операция Москва".

Управление гражданской авиации Аргентины, ANAC, разработало специальный план полета для рейса AR-1060, поскольку он запланирован без промежуточных посадок. На борту находится основной экипаж и технический персонал, а также вспомогательный экипаж и механики - всего 20 человек. Также специалисты от медицины На борту также разместили специальные контейнеры, в которых в надлежащих условиях и будут транспортироваться дозы вакцины. Кстати, из Москвы самолет заберет не только вакцину, но и членов официальной аргентинской делегации, работавшей в последние недели в Москве с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

Провожали их в путь министр транспорта Марио Меони, глава ANAC Паола Тамбурелли, а также президент "Аргентинских авиалиний" Пабло Сериани. "300 тысяч доз будут расположены в трюме самолета в контейнерах, называемых "термобокс", с охлаждающим гелем, в которые также можно добавить сухой лед. Это позволит сохранить вакцины в течение 60 часов при температуре минус 18 градусов", - сообщил Сериани.

"Это первый из многих рейсов, которые продолжат и далее доставлять вакцины для защиты жизни аргентинцев. Все идет по плану, так что вакцины будут доставлены вовремя и в должном состоянии для всей страны", - заявил министр транспорта Меони. Он также отметил, что "Аргентинские авиалинии", выполняя "Операцию Москва", в очередной раз приходят на помощь аргентинцам в период пандемии. Именно рейсы этой компании сначала эвакуировали аргентинцев из разных точек планеты, а затем совершали перелеты для доставки СИЗов для врачей, аппаратов ИВЛ.

Российская вакцина "Спутник-V" станет первой вакциной, которая прибудет в Аргентину. Согласно информации местного министерства здравоохранения, в январе-феврале ожидается доставка еще 10 миллионов доз. Ближе к концу марта правительство ожидает поступление вакцины Astrazeneca. Переговоры с концерном Pfizer до сих пор продолжаются. Как ранее писала "РГ", аргентинское правительство не согласилось с особыми условиями соглашения, выдвинутыми этим американским концерном.

В местной прессе отмечают символичность момента, ведь вакцины будут доставлены в канун католического Рождества - 24 декабря. После чего аргентинским властям понадобится еще три-четыре дня для того, чтобы завершить всю логистику, а именно доставить препарат в пункты вакцинации. Если на этом этапе не будет никаких осложнений, то первые прививки будут поставлены еще до 31 декабря. Ожидается, что эти 300 тысяч доз будут направлены на вакцинацию работников медицины. Вторая партия "Спутник-V" будет предназначаться для более широкого круга лиц, в частности, работников образовательной сферы, правоохранительных органов и военнослужащих.