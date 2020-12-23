В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина

Соединенные Штаты, в отличие от многих европейских стран, пока не собираются прерывать авиасообщение с Британией, где накануне были обнаружены новые штаммы коронавируса. Однако всех пассажиров, прибывающих с Альбиона, отныне ждет обязательный карантин. Тех, кто попытается от него уклониться, в Нью-Йорке ждет штраф в тысячу долларов за каждый "просроченный" день.

Об этом лично объявил мэр "Большого яблока" Билл де Блазио на пресс-конференции, запись которой можно посмотреть в микроблоге Twitter. По словам господина де Блазио, любой человек - будь то гражданин США или подданный Соединенного королевства, прилетевший с Британских островов в Нью-Йорке, получит по почте заказным письмом официальное уведомление от местного управления здравоохранения. В нем будет содержаться требование об обязательной 14-дневной самоизоляции. Если проигнорировать карантин полностью, то набежит штраф на весьма круглую сумму.

Информацию о месте проживания пассажиров на территории США будут собирать сотрудники аэропортов, а обязанность ходить по адресам и проверять исполнение предписаний возложена на полицейских.