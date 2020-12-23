В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад

Дорожную карту по развитию индивидуального жилищного строительства разработал ДОМ.РФ. Сейчас она находится на рассмотрении правительства.

В ноябре в России было построено на 42% больше индивидуальных жилых домов, чем в ноябре 2019 года, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на данные Росстата. В целом с начала года было введено 34 млн кв.м индивидуального жилья, что на 4% больше, чем за тот же период год назад. В 2019 году на ИЖС пришлось 47% всего ввода жилья. Во многих других странах на частные дома, по данным ДОМ.РФ, приходится как раз большая доля строительства - в Германии она достигает 60%, в США - 70%.

"Дорожная карта" развития ИЖС позволит расшить узкие места и высвободить огромный потенциал рынка - в первую очередь, благодаря развитию ипотеки на такие дома, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Сейчас банки неохотно кредитуют строительство и покупку частных домов: доля сделок с ипотекой в этом сегменте не превышает 5%, тогда как при сделках с квартирами в многоэтажках доходит до 50-70%. Оценить и продать частный дом гораздо сложнее, чем типовую квартиру. Дорожная карта развития ИЖС предлагает решить проблему с помощью комплексной застройки по типовым проектам, обеспеченной инфраструктурой. Стандартизация и промышленное строительство индивидуальных домов позволят нарастить выдачу ипотеки в этом сегменте.

"Индивидуальное жилье более просторное и в большинстве случаев имеет приусадебный участок - преимущества, которые мы стали особенно ценить в 2020 году в условиях самоизоляции и дистанционной работы, - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - Неудивительно, что россияне все чаще делают выбор в пользу именно такого жилья".