Новогодний прокат - время, за которое бьются и кинокомпании, и фильмы. Ведь зрители на длинные праздники должны смотреть все самое лучшее, пусть и при 25-процентной рассадке в кинозале.

В этом году для кинозрителей - пиршество. Красивые сказки "Необыкновенная история на Рождество" и "Серебряные коньки", мультфильмы "Барбоскины на даче" и "Конь Юлий и большие скачки", новый фильм Вуди Аллена - "Фестиваль Рифкина", который прославленный режиссер снял в свой юбилейный год, комедия "Обратная связь" и другие фильмы. И среди них картина "Огонь" Алексея Нужного, которую стоит посмотреть обязательно в кинозале. Причина - она рассчитана на впечатление от совместного просмотра, на коллективную эмоцию, на то, чтобы запомниться. Ни один домашний телеэкран этого не заменит. Фильм - о профессионалах своего дела, которые тушат лесные пожары.

"Все началось с того, что в простом московском кафе я услышал разговор трех девушек. Они сидели за второй бутылкой вина и тосковали: "Эх, нет мужика нынче! Простого, сильного, настоящего, чтобы взял меня и вынес из этого огня!" Тогда я начал искать историю про настоящих сильных мужчин... В этом мне помогла встреча с моим другом Игорем Осиповым. На тот момент он работал в "Авиалесоохране" пожарным-спасателем и каждое лето улетал останавливать лесные пожары... К сожалению, так случилось, что в наш последний съемочный день Игоря не стало. Сегодня мы стараемся финансово и эмоционально поддерживать его семью", - рассказывает Алексей Нужный - режиссер и один из авторов сценария. И действительно, когда на экране в форме на задание идет шестерка пожарных, которых играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, то понимаешь, что фанатками этот фильм обрастет моментально. Кстати, в фильме есть и такой образ - восхищенной поклонницы - целый хор женщин, поющий новую вариацию песни "Гагарин, я вас любила..." группы "Ундервуд". Также в фильме снимались Стася Милославская, Ирина Горбачева, Евгения Дмитриева, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков, Андрей Смоляков, Александр Обласов, Борис Дергачев и другие. Собрали для вас 7 интересных фактов о картине "Огонь", которая выйдет в прокат 24 декабря.

1. Консультантами сценарной группы были пожарные "Авиалесоохраны" из подмосковного отделения и из Республики Карелия, где сценаристы смогли наблюдать за работой специалистов на лесном пожаре.

2. В процессе съемок команду фильма консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей. Они же обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники.

3. Благодаря содействию МЧС в фильм вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае.

4. При создании огненной стихии съемочная группа картины не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные деревья, из которых и были построены масштабные лесные декорации. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти грибы и ягоды.

5. Мастерство команды пиротехников обеспечило безопасную работу актеров в окружении реального огня, который разгорался благодаря 300 газовым баллонам.

6. Актер Роман Курцын еще в студенчестве овладел искусством глотания огня. На проекте он бросил себе другой вызов - научился поджигать свою кожу, используя специальный горючий гель, который заказывали в США.

7. Выход проекта на большие экраны приурочен к профессиональному празднику сотрудников МЧС - Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Прямая речь

Леонид Верещагин, продюсер:

"Как и в предыдущих фильмах нашей студии, мы вступили на тропу, во многом неизвестную современному отечественному кинопроизводству. Ведь пожары такого масштаба никто в последние годы не снимал. Многое пришлось придумывать и разрабатывать с нуля, и снимать все это было весьма непросто. Надеюсь, что зрители в полной мере ощутят чудовищную гибельную мощь лесных пожаров, хотя наш фильм - не учебное пособие для сотрудников МЧС и "Авиалесоохраны" (кстати, сильно нам помогавшим в работе). Это увлекательная история о простых людях, оказавшихся в чрезвычайной ситуации".

Андрей Смоляков, актер:

"Для меня эта тема вообще родная: я родился и вырос в пожарной охране N2 города Подольск, при Подольском механическом заводе. У меня там служил дед, и на первом этаже был отряд, а на втором жили семьи. Поэтому, как говорится, если б меня не пригласили, я бы обиделся".

Константин Хабенский, актер:

"Была отстроена очень мощная декорация! Предполагаю, что ей позавидовали бы многие голливудские студии. В павильоне выстроили лес и поджигали его реальным сильным огнем. Для этого одновременно задействовали 300 газовых баллонов, такого не было еще нигде и никогда! И мы недели две или три снимали в этом горящем павильоне... Жарко было очень, кислорода не хватало после каждого дубля, но мы чувствовали себя как дома, поэтому обходилось без паники и какой-то жути. Но иногда было трудно терпеть, настолько было жарко".