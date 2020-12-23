Новости

Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
Появилось видео с места падения вертолета под Воронежем 17:12
Путин не считает, что с приходом Байдена станет сложнее 17:10
Минск: "Новогодний экспресс" приглашает к путешествию по Детской железной дороге 17:09
Путин: Приватизацию нужно вести аккуратно 17:07
Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов 17:03
В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19 17:00
Путин попросил подумать над увеличением субсидий перелетов для ДФО 16:54
Информацию для детей будут проверять более тщательно 16:47
Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 17:37
Рубрика: Экономика

В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай

Текст: Татьяна Карабут

Ограничения на приемку рыбопродукции в китайском порту Далянь ввели неофициально. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подтвердило, что не причастно к этому закрытию - оно было инициировано территориальными органами Китая и руководством провинции Китая, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на информацию от представителя Росрыболовства, сельхозатташе, а также представителя торгпредства России в Китае.

Фото: РИА Новости
Китай предъявил новые требования к российским рыбакам

По информации Россельхознадзора, китайская сторона не пускает суда для захода в порт в случае, если на упаковке продукции обнаруживают следы коронавируса. Они опечатывают груз с последующим решении о его уничтожении.

"Ситуация осложняется тем, что основными двумя портами приемки замороженной российской рыбопродукции являются Далянь и Циндао. Ввиду того, что российская сторона не располагает мощностями для хранения мороженой рыбы и ее переработки, эти объемы продукции не представляется возможным сохранить, либо реализовать", - рассказали в Россельхознадзоре.

По предварительной информации ведомства, в порту Далянь у грузчиков зафиксированы положительные результаты тестов на СOVID, которые разгружали российскую рыбопродукцию. Сейчас приостановлена деятельность шести российских судов по переработке рыбы. У членов экипажа этих судов были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Также деятельность трех российских судов (одно из них транспортное) ограничена по результатам прошедшей видеоинспекции, которую провели китайские инспекторы, добавили в Россельхознадзоре.

Для урегулирования вопроса экспорта российской рыбопродукции в Китай Россельхознадзор планирует 24 декабря провести совещание с китайскими коллегами.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
Рыбакам предложили разрешить потрошить рыбу

Об остановке приемки иностранных грузов в китайском порту Далянь сообщил 23 декабря "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в рыбопромышленной компании. Ранее был закрыт порт Циндао. Китай является крупнейшим импортером российской рыбной продукции - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта.

В ситуацию вмешалась вице-премьер Виктория Абрамченко, которая поручила Росрыболовству и Россельхознадзору оперативно урегулировать вопрос открытия китайских портов для российской рыбной продукции, а Росрыболовству и Роспотребнадзору обеспечить неукоснительное исполнение российскими предприятиями требований ВОЗ, РФ и КНР по профилактике COVID-19.

1 декабря глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев направил обращение Виктории Абрамченко, в котором сообщил "о рисках крупномасштабных сбоев в работе рыбопромыслового флота в ходе Охотоморской минтаевой путины в январе - апреле 2021 года". Он попросил провести переговоры между компетентными органами России и КНР, чтобы обсудить необходимые изменения в процедуре оформления российской рыбопродукции в портах КНР. По его информации, с 13 ноября 2020 года в КНР введен новый порядок проверки рыбной продукции: каждый ящик осматривают с использованием специальных приспособлений. Из-за этого скорость разгрузки транспортных судов замедлилась с 1-2 до 10 суток.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Абрамченко урегулирует вопрос открытия китайских портов для рыбы из РФ

После выхода на промысел 1 января 2021 года к концу месяца 160 российских судов должны выловить, заморозить и отгрузить на транспортные рефрежераторы более 200 тысяч тонн минтая и сельди. Из них 150 тысяч тонн предназначены для экспорта в Китай. Увеличение сроков отгрузки парализует работу добывающего флота, считает Зверев. "Рыбопромысловый флот будет вынужден приостановить добычу, что повлечет недоосвоение квот и значительные убытки рыбопромысловых и транспортных предприятий", - говорит он. По его оценке, в результате мы можем потерять 30% от планируемого объема выпуска продукции. Простой флота повлечет финансовые потери для предприятий в объеме более 700 млн рублей ежесуточно. Потери понесут и транспортные предприятия - до 900 тысяч рублей за сутки простоя одной единицы флота, подсчитывает эксперт. Суммарные потери в случае неосвоения 30% выделенных квот на вылов (добычу) минтая в период Охотоморской минтаевой экспедиции 2021 года (с 1 января по 10 апреля) превысят 24,7 млрд рублей. Это 42% от суммарного объема налогов, уплаченных рыбной отраслью в 2019 году, говорит Зверев.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

Главное сегодня

Путин поддержал предложение "Единой России" удвоить врачам спецвыплаты за новогодние праздники
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего