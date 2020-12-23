В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай

Ограничения на приемку рыбопродукции в китайском порту Далянь ввели неофициально. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подтвердило, что не причастно к этому закрытию - оно было инициировано территориальными органами Китая и руководством провинции Китая, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на информацию от представителя Росрыболовства, сельхозатташе, а также представителя торгпредства России в Китае.

По информации Россельхознадзора, китайская сторона не пускает суда для захода в порт в случае, если на упаковке продукции обнаруживают следы коронавируса. Они опечатывают груз с последующим решении о его уничтожении.

"Ситуация осложняется тем, что основными двумя портами приемки замороженной российской рыбопродукции являются Далянь и Циндао. Ввиду того, что российская сторона не располагает мощностями для хранения мороженой рыбы и ее переработки, эти объемы продукции не представляется возможным сохранить, либо реализовать", - рассказали в Россельхознадзоре.

По предварительной информации ведомства, в порту Далянь у грузчиков зафиксированы положительные результаты тестов на СOVID, которые разгружали российскую рыбопродукцию. Сейчас приостановлена деятельность шести российских судов по переработке рыбы. У членов экипажа этих судов были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Также деятельность трех российских судов (одно из них транспортное) ограничена по результатам прошедшей видеоинспекции, которую провели китайские инспекторы, добавили в Россельхознадзоре.

Для урегулирования вопроса экспорта российской рыбопродукции в Китай Россельхознадзор планирует 24 декабря провести совещание с китайскими коллегами.

Об остановке приемки иностранных грузов в китайском порту Далянь сообщил 23 декабря "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в рыбопромышленной компании. Ранее был закрыт порт Циндао. Китай является крупнейшим импортером российской рыбной продукции - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта.

В ситуацию вмешалась вице-премьер Виктория Абрамченко, которая поручила Росрыболовству и Россельхознадзору оперативно урегулировать вопрос открытия китайских портов для российской рыбной продукции, а Росрыболовству и Роспотребнадзору обеспечить неукоснительное исполнение российскими предприятиями требований ВОЗ, РФ и КНР по профилактике COVID-19.

1 декабря глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев направил обращение Виктории Абрамченко, в котором сообщил "о рисках крупномасштабных сбоев в работе рыбопромыслового флота в ходе Охотоморской минтаевой путины в январе - апреле 2021 года". Он попросил провести переговоры между компетентными органами России и КНР, чтобы обсудить необходимые изменения в процедуре оформления российской рыбопродукции в портах КНР. По его информации, с 13 ноября 2020 года в КНР введен новый порядок проверки рыбной продукции: каждый ящик осматривают с использованием специальных приспособлений. Из-за этого скорость разгрузки транспортных судов замедлилась с 1-2 до 10 суток.

После выхода на промысел 1 января 2021 года к концу месяца 160 российских судов должны выловить, заморозить и отгрузить на транспортные рефрежераторы более 200 тысяч тонн минтая и сельди. Из них 150 тысяч тонн предназначены для экспорта в Китай. Увеличение сроков отгрузки парализует работу добывающего флота, считает Зверев. "Рыбопромысловый флот будет вынужден приостановить добычу, что повлечет недоосвоение квот и значительные убытки рыбопромысловых и транспортных предприятий", - говорит он. По его оценке, в результате мы можем потерять 30% от планируемого объема выпуска продукции. Простой флота повлечет финансовые потери для предприятий в объеме более 700 млн рублей ежесуточно. Потери понесут и транспортные предприятия - до 900 тысяч рублей за сутки простоя одной единицы флота, подсчитывает эксперт. Суммарные потери в случае неосвоения 30% выделенных квот на вылов (добычу) минтая в период Охотоморской минтаевой экспедиции 2021 года (с 1 января по 10 апреля) превысят 24,7 млрд рублей. Это 42% от суммарного объема налогов, уплаченных рыбной отраслью в 2019 году, говорит Зверев.