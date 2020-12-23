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23.12.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Робота подключат к штурвалу

Россия создаст флот судов без экипажей
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
К августу следующего года в России появятся первые суда, оснащенные системами автономного судовождения, рассказали "Российской газете" в отраслевом центре "Маринет". Современные технологии для морской отрасли внедрят в составе национальной технологической инициативы.

Ранее президент поручил правительству разработать меры стимулирования производства средств безэкипажного вождения и внести необходимые изменения в законодательство для использования автономных судов. Как сообщили в Росморречфлоте, поручения минтрансу и минпромторгу совместно с МИД России также касаются разработки механизмов продвижения технологий безэкипажного судовождения в мире. Россия стремится занять лидирующие позиции в этой сфере.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Если судоходным компаниям, которые первыми примут участие в проекте, оказать поддержку, в течение двух-трех лет получится сформировать флот в составе около 100 судов с системами автономного судовождения под российским флагом, отметил генеральный директор "Маринет" Александр Пинский. "Это будет уже драматическое необратимое глобальное изменение во всем мировом флоте, которое повлечет реакцию других стран и международных организаций", - пояснил он.

Автономные или безэкипажные суда не предполагают полного отсутствия людей на борту. Экипаж все равно присутствует на судне, чтобы обслуживать его в ходе плавания, которое порой длится месяцы без захода на ремонтные базы. Сейчас основная задача экипажа - управление движением судна, то есть навигация. В автономных судах эту главную функцию на себя могут взять автоматизированные системы.

Первые технологические проекты в этой сфере начали появляться еще в 2017 году. На автономное управление переводили отдельные узлы судов. Однако целостной системы пока нигде не создано, тем более такая система нигде не внедрена в практику судоходных компаний.

Между тем появление автономных судов может принести российским судоходным компаниям определенные дивиденды. Прежде всего, повысится безопасность. Сейчас около 90% всех инцидентов на море происходит из-за "человеческого фактора" - люди устают, теряют концентрацию внимания, ошибаются, принимают неправильные решения. Повышение уровня безопасности приведет к снижению страховых премий, то есть страхование судов будет обходиться дешевле.

Кроме того, судоходные компании смогут отслеживать работу автономного судна в постоянном режиме, что позволит повысить дисциплину экипажа.

Конечно, численность экипажей на борту будет уменьшаться. Однако условия труда в море очень тяжелые, так что профессия моряка и так теряет популярность, дефицит кадров в отрасли сейчас составляет около 20% от потребностей.

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