В России упали цены на iPhone 12. Покупать или нет?

Смартфон нового поколения iPhone 12, на старте продаж стоивший от 80 тысяч рублей, теперь упал в цене и доступен в России за 67-68 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют рыночные исследования Hi-tech Mail.ru. Самый дешевый iPhone 12 с 64 Гб памяти подешевел примерно на 15 процентов менее чем за два месяца, отмечает издание.

Насколько привлекательно выглядит этот аппарат за такую цену? Давайте сравним его с предыдущей моделью. iPhone 12 оснащен экраном на основе матрицы AMOLED (против TFT у iPhone 11), самым топовым процессором Apple A14 Bionic, улучшенной камерой, более прочным защитным стеклом и имеет высокие показатели автономности.

В то же время iPhone 11 по автономности не уступает двенадцатой модели, дисплей его на солнце виден ничуть не хуже, камера снимает почти так же, а процессор тянет все те же задачи на максималках. При этом цены на iPhone 11 стартуют от 50 тысяч рублей.

Сам же двенадцатый айфон тем не менее очень хорош, хотя кому-то цена может показаться завышенной. Есть у него и несколько альтернатив - Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro, Google Pixel 5.