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23.12.2020 03:40
Рубрика: В мире

В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу

Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

В США двое пассажиров нарушили правила поведения на борту и открыли дверь самолета. Инцидент произошел на территории аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке.

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Принадлежащий компании Delta Airlines лайнер должен был вылететь в Атланту, но во время движения самолета к взлетно-посадочной полосе жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко встали со своих мест и активировали надувной трап, который используется для экстренной эвакуации. "Им удалось открыть дверь и покинуть самолет на ходу", - рассказали шокированные очевидцы.

Теперь мужчинам придется ответить за свою шалость. Им уже предъявлены обвинения в причинении ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности. Мердок заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

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