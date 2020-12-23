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23.12.2020 20:44
Рубрика: Экономика

Достижения в движении

В уходящем году "Российские железные дороги" укрепили свои позиции на транспортном рынке
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические затруднения не помешали планам "Российских железных дорог" по модернизации подвижного пассажирского состава и расширению сети скоростного сообщения. На маршруты "РЖД" на протяжении всего года поступали новые вагоны дальнего следования, а современные поезда "Ласточка" связали ряд крупнейших городов страны. Вместе с этим холдинг продолжил реконструкцию старых вокзалов и строительство новых, а также поставил рекорд по объему грузоперевозок.

Несмотря на коронавирусные сложности и существенное падение пассажиропотока в 2020 году, парк поездов дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятие "РЖД") продолжал пополняться одноэтажными плацкартными и купейными вагонами, а также новыми двухэтажными. Новый подвижной состав уже вышел на маршруты и связал Москву с Владивостоком, Псковом, Волгоградом, Читой и Санкт-Петербургом. Всего в 2020 году в компанию поступят более 600 новых вагонов.

Вместе с поставкой в сеть "РЖД" новых вагонов холдинг активно обновляет старый подвижной состав. В текущем году маршруты компании пополнят более 400 модернизированных вагонов. Их оборудовали кондиционерами, биотуалетами и полностью обновили интерьер - пассажирам стало гораздо комфортнее в пути. Кстати, сейчас кондиционерами оснащено 82% поездов дальнего следования, а современными биотуалетами - более 70%.

Помимо обновления подвижного состава "РЖД" продолжила расширять сеть скоростного сообщения. Поезда "Ласточка" теперь курсируют между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском, между Курганом и Екатеринбургом, Москвой и Костромой, Пермью и Краснокамском, Санкт-Петербургом и Старой Руссой, Челябинском и Магнитогорском.

Время в пути для пассажиров значительно сократилось. Например, добраться от Москвы до Костромы и из Челябинска до Магнитогорска можно за 4 часа. На всех новых маршрутах "Ласточки" останавливаются на промежуточных станциях.

Есть новшества и в кадровом наполнении. Если раньше скоростными поездами управляли только мужчины, то теперь профессию помощника машиниста могут освоить и представительницы прекрасного пола. Их подготовка началась 1 июня. До того кандидаты прошли несколько отборочных этапов для определения их готовности к управлению железнодорожным транспортом. Обучение длится шесть месяцев. С начала 2021 года первые женщины - помощницы машиниста выйдут на маршруты от Москвы до Санкт-Петербурга, Белгорода, Смоленска, Иваново, а также на Московское центральное кольцо (МЦК). Кстати, с 1 марта зарплата работников холдинга проиндексирована на 2%, а с 1 октября - еще на 1%.

По сети "РЖД" начали курсировать и "Орланы". В честь занесенных в Красную книгу представителей семейства пернатых названы поезда новой модификации РА-3. Они созданы специально для пригородных перевозок на неэлектрифицированных участках. Первый рейс состоялся 30 июля на маршруте Иваново - Кинешма, а с 7 сентября "Орланы" перевозят пассажиров между Архангельском и Онегой.

Для удобства и безопасности пассажиров салон поезда оборудован системой климат-контроля и обеззараживания воздуха. Предусмотрены места посадки-высадки для маломобильных пассажиров, места для кресел-колясок, специальное оборудование в санузле.

Уходящий год дал серьезный импульс развитию внутреннего туризма. В середине августа "РЖД" запустила туристический поезд "Сочи" по побережью Черного моря. Пассажирам доступны плацкартные, купейные и общие вагоны с кондиционерами, бесплатным интернетом, USB-портами и прочими удобствами. Предусмотрены остановки в Сочи, Адлере, Лоо и других курортных пунктах. Кроме того, еще один туристический поезд запущен между Москвой и Переславлем-Залесским - жемчужиной Золотого кольца России.

На фоне пандемии и экономических трудностей холдинг принял более 80 решений о снижении тарифов на грузоперевозки 

Сделать путешествие еще удобнее позволит обновленный электронный билет. Бланк получил новый вид, информация организована в трех главных блоках - данные рейса и пассажира, описание тарифа и класса обслуживания, а также другая полезная информация. Разделение на блоки делает билет максимально понятным и читаемым. Дизайн разработан совместно со "Студией Артемия Лебедева".

Новшества ждут пассажиров и на вокзалах. В ноябре на вокзалах Самары, Волгограда и других крупных городов появились современные гостиницы. 31 июля после масштабной реконструкции открылся вокзал Улан-Удэ. Площадь здания увеличилась на 1,2 тыс. кв. м., полностью отремонтированы внутренние помещения, установлены лифты, обновлены комнаты длительного отдыха, появилась касса для маломобильных пассажиров. Обновленные исторические вокзалы открылись и в городе Шарья Костромской области, в Иваново. "РЖД" бережно подошла к реконструкции: исторический облик вокзалов сохранен, но пользоваться ими стало гораздо удобнее.

А в Сосногорске (Республика Коми) появился первый инновационный модульный вокзал. Объект создали с помощью современной технологии BIM-моделирования. Здание состоит из 16 блоков. Там разместились зоны отдыха и продажи билетов, кафе, санитарные зоны.

Наконец о ценовой политике. Как и прежде, "Российские железные дороги" предоставляют скидку в 50% на билеты в поездах дальнего следования для детей от 10 до 17 лет в летний период. А в приложении "РЖД Пассажир" школьники и студенты могут оформить льготные проездные на пригородных направлениях в режиме онлайн. Пока такая опция доступна только учащимся Калининградской области, но скоро может распространиться на другие регионы.

Современные технологии помогают и в обслуживании слабослышащих пассажиров. Для них доступны видеоматериалы и возможность вызова владеющего языком жестов оператора. Пока система работает на крупнейших вокзалах Москвы, в дальнейшем будет доступна в других городах. Конечно, железная дорога заинтересована, чтобы при необходимости оказывали помощь нуждающимся пассажирам и путешествующие медработники. Поэтому приветствуется, когда человек при оформлении билета сообщает о наличии у него медицинского образования.

"РЖД" помогает не только пассажирам, но и грузоотправителям. На фоне пандемии и экономических трудностей холдинг принял более 80 решений о снижении тарифов на грузоперевозки. Они затронули предприятия, производящие товары народного потребления, сырую нефть и прочее.

Снижение тарифов распространяется и на производителей угля. В марте "РЖД" и администрация Кузбасса договорились о перевозке в 2020 году более 56 млн тонн каменного угля в восточном направлении, из них 53 млн - на экспорт.

В целом 2020 год стал одним из самых успешных для сегмента грузоперевозок "РЖД". За 11 с половиной месяцев холдинг перевез более 5 млн контейнеров двадцатифутого эквивалента (ДФЭ). Хороший рост показало и дальневосточное направление. Так, весной во Владивостоке зафиксирована рекордная выгрузка - 4895 вагонов.

В нынешнем году успешно развивалось и сотрудничество с Китаем. Объем перевозок между Европой и Поднебесной по сети "РЖД" вырос в два раза. Из КНР во Францию пришел первый поезд со средствами по борьбе с коронавирусом. Железнодорожные перевозки оказались в несколько раз рентабельнее авиации. Новые маршруты в Поднебесную открылись и из российских регионов: грузовые поезда шли по территории Архангельской, Московской, Пензенской областей.

Экономика Транспорт Железные дороги

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